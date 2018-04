Commissariat aux comptes : Assises nationales les 6 et 7 mai

Le Conseil national de la Chambre des commissaires aux comptes sollicite les pouvoirs publics pour lui permettre d’assurer le contrôle «permanent» des institutions publiques. Dans une conférence de presse tenue hier à Alger, Larbi Redjimi, président dudit Conseil relève que le Commissaire au compte aura la possibilité de vérifier toutes les données de la gestion, la réglementation sociale, commerciale, légale et rédigera un rapport annuel sur les états financiers. Par-dessus tout, il pourra, en cas de dépassements graves, «s’adresser directement au procureur et non à l’administration».

Enchaînant, le conférencier souligne que des propositions seront faites, lors des 7e Assises nationales du Commissariat aux comptes qu’abritera Constantine, les 6 et 7 mai prochain, sous forme de résolutions. Et précise que cette nouvelle tâche que souhaite assurer le CNCC, se fera en complément avec les autres organismes dont l’Inspection générale des finances et la Cour des comptes. Sur sa lancée, M. Redjimi relève l’absence d’une «comptabilité d’engagement», qui signifie, ajoute-t-il, « absence d’informations liées aux créances et dettes dans les rapports financiers». Devant une telle situation, le CCNC «exige un inventaire physique» pour éviter tout dépassement.

D’autre part, M. Redjimi, rebondit sur les 7e Assises nationales pour lesquelles sont attendus 800 participants, précisant que des experts nationaux et étrangers, dont Tunisiens, Marocains, Sud-africains, et Français débattront d’importantes problématiques.

Sur la formation des commissaires aux comptes, M. Redjimi précise qu’elle n’est «obligatoire» dans la loi, précisant qu’elle est laissée au Conseil national de la comptabilité, et à la Chambre nationale des commissaires aux comptes. Enchainant, il souligne qu’il a été prévu la création d’un institut de formation du ministère des Finances qui délivrera des diplômes de commissaire aux comptes.

Si les démarches sont faites, l’Institut spécialisé n’est toujours pas opérationnel.

Par ailleurs il y a lieu de préciser que le CNCC, créé en 2011, est composé de 10 personnes, dont 9 élues par l’Assemblée générale, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Fouad I.