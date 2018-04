Projet de loi relative à la santé : pour un service public de qualité

M. Mokhtar Hasbellaoui, qui répondait hier aux préoccupations des députés ayant fait part lors de l’examen de l’avant-projet de loi relatif à la santé de leurs appréhensions à ce sujet, a souligné que le secteur public sera «la locomotive» du processus de réforme de la santé, précisant à cet égard que le secteur privé est appelé à être « complémentaire » et fonctionnant dans un cadre « coordonné et organisé».

Aussi, la mission de service public qui lui sera confiée s’appuiera sur un cahier des charges basé sur le principe de la gratuité des soins. Poursuivant ses propos, devant les représentants du peuple, le ministre de la Santé a assuré que ce projet de loi est conçu de manière à assurer une protection sanitaire optimale pour tous les citoyens, dans tous les cas, et de manière équitable.

Aussi, M. Hasbellaoui a insisté sur le fait que les services fournis doivent être de haute qualité. S’exprimant ensuite au sujet de la situation du patient, jugée « ambiguë » par certains députés lors des débats de ce nouveau projet de loi, le ministre a expliqué que « le patient est le point de départ et le point d’arrivée à ce projet », qu’il est à la base du développement de toute politique de santé ou de programme de prévention. Il a également mis l’accent sur le fait que l’adoption du système contractuel n’entrave nullement le principe de gratuité garanti par la Constitution et que l’État garantit toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires au fonctionnement des établissements de santé. Clair, net et précis, le ministre notera qu’«il s’agit, seulement, d’une nouvelle forme de financement de ces établissements sur une base contractuelle entre l’établissement de santé et les institutions de financement (caisses de sécurité sociale, assurances économiques, mutuelles…etc.). Les différentes activités s’inscrivant dans ce cadre seront ainsi fixées par des critères d’évaluation et de calcul des coûts, ce qui contribuera grandement et sans nul doute à une meilleure maîtrise des dépenses sanitaires et à la lutte contre toute forme de gaspillage et de mauvaise gestion des ressources et des structures sanitaires.

Evoquant ensuite le service civil obligatoire, le ministre, tout en réitérant que ce dernier reste obligatoire, notera qu’« ensemble, nous œuvrerons à assurer toutes les conditions et tous les moyens humains et matériels pour rendre ce service civil plus attractif, plus efficace et plus efficient ».



Réduire l’écart entre le Nord et le Sud en matière de prestations sanitaires



Le service civil contribue notamment à cet effort de réduire l’écart en matière de prestations sanitaires, préventives et thérapeutiques dans les régions à faible couverture sanitaire, et ce, en concrétisation du rôle social de l’Etat qui garantit les droits fondamentaux, dans le cadre de la solidarité nationale, soutient le ministre. Pour ce qui relève du statut des établissements de santé qui bénéficient désormais d’un «mode de gestion spécifique», le ministre fera remarquer qu’il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une gestion spécifique et non pas d’une privatisation. «Cela donne à ces établissements de santé davantage de souplesse dans la gestion», la rendant ainsi capable de répondre au mieux aux situations d’urgence imposées par les spécificités des activités de ces structures de santé. Aussi, le contrôle des dépenses se fera a posteriori et non pas de façon antérieure comme c’est le cas actuellement. Le ministre a abordé également la question de la définition du parcours du patient et le droit du malade à avoir un médecin référent relevant des secteurs privé ou public, le plus proche de son domicile, ainsi que l’impératif de la constitution d’un dossier médical, unique et unifié, informatisé dans le système national, en assurant le secret médical. Il a également été adopté des hôpitaux de référence à travers toutes les wilayas du territoire national.

Aussi et compte tenu du défi de la qualité à relever absolument dans le domaine de la santé, un nouveau principe a été introduit dans cet avant- projet de loi. Il s’agit, en l’occurrence, du principe de contrôle et d’évaluation devant garantir une meilleure qualité dans la prestation de services aux patients hospitalisés ou en consultation. Le ministre mettra en relief enfin que ce projet de loi relatif à la santé a été élaboré de manière consensuelle, impliquant pour les besoins de sa rédaction l’ensemble des acteurs activant dans le domaine. En somme, ce document de base et de référence est à même d’optimiser la prise en charge de la santé des citoyens.

Les éclairages du ministre sont intervenus à la suite des débats autour de ce projet de texte qui auront duré deux jours avec, en liste, près de 200 députés ayant demandé à intervenir lors de ces plénières. Il faut dire qu’en général, les députés de la majorité parlementaire ont valorisé, hier et avant-hier, la teneur du projet de loi sur la santé, présenté par le ministre de la Santé, le qualifiant d’acquis au service de l’intérêt du citoyen, en dépit de certaines insuffisances à combler.



Les efforts et les réformes auxquels a appelé le Président de la République largement salués par les députés



Intervenant lors de la séance de la matinée, les membres de l’APN ont salué les efforts et les réformes auxquels a appelé le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour «une meilleure prise en charge du malade, en dépit de certaines lacunes à pallier en termes d’inégalités entre wilayas», ont-ils affirmé. Le député du Rassemblement national démocratique (RND), Mohamed El Hadi Abderrahmane, a mis en avant «tous les efforts consentis par l’Etat au profit des citoyens, malgré les insuffisances enregistrées au niveau de quelques wilayas».

L’Etat a assuré des salles de soins dans chaque commune, mais celles-ci connaissent un manque en équipement ou en médecins spécialistes, a-t-il souligné, appelant le ministre de la Santé à prendre en compte la formation des cadres. Pour sa part, le député Ferhat Chabeh, de la même formation politique, a également mis en relief les efforts considérables déployés par l’Etat, notamment le maintien de la gratuité des soins consacrée par la Constitution, rappelant au premier responsable du secteur la nécessité de contrôler les cliniques privées en matière de prix et de qualité de soins. Evoquant la question de l’accès aux soins à l’étranger, il a appelé les pouvoirs publics à « construire de grands hôpitaux régionaux et conclure des conventions avec des médecins de renommée mondiale afin d’éviter les transferts ».

De son côté, la députée du Front de libération nationale (FLN), Hadda Soufi, a estimé que le projet de loi est un «acquis important» pour le citoyen, mettant l’accent sur l’importance de la formation des cadres administratifs et de l’amélioration du service public afin de couvrir les besoins des malades.

Dans ce cadre, nombre de députés ont appelé au renforcement du contrôle de tous les établissements hospitaliers, le développement du système de santé, la révision et la revalorisation du service dispensé par le médecin, outre l’ouverture de postes d’emploi aux paramédicaux. S’exprimant également, un député du Front de la justice et du développement (FJD) a mis l’accent sur «l’absence de déontologie de la profession dans le secteur et l’abandon progressif de la gratuité des soins qui n’a été cité que deux fois dans le projet, à savoir dans les articles 12 et 20». Pour sa part, un député du MSP a affirmé que les conditions sont inadéquates pour la présentation de ce projet de loi, considérant que le système de santé «a plus besoin de ressources humaines que de structures». «L’Etat a renoncé à ses missions et à la gratuité des soins consacrées par la Constitution», a estimé un député du Parti des Travailleurs (PT), qualifiant l’article 12 consacrant la gratuité dans ce projet de loi de «vide ».

A noter, enfin, que la commission de la santé avait retiré 35 articles sur un total de 470 articles contenus dans le projet de loi et en a introduit 14 autres.

Soraya Guemmouri