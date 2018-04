Opportunités d’affaires et de partenariats durables : Les institutions de Bretton Woods sollicitées

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a pris part à la réunion de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, avec les ministres des Finances et gouverneurs de Banques centrales des pays arabes. La rencontre a constitué l’occasion pour les participants d’évoquer les perspectives de la croissance mondiale, l’évolution économique des pays arabes ainsi que le rôle joué par le FMI pour leur accompagnement. Au cours de cette rencontre tenue à la fin des travaux des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, Christine Lagarde a invité les pays arabes à oeuvrer pour la promotion d’un système commercial stable, ouvert et réglementé, fonctionnant pour l’ensemble des pays. La directrice générale du FMI a réitéré l’engagement de son institution à travailler en étroite collaboration avec les autres partenaires régionaux de développement pour améliorer l’efficacité des interventions du Fonds. M. Raouya et la délégation l’accompagnant ont répondu à des sollicitations supplémentaires de rencontres sur le plan bilatéral et multilatéral, avec des responsables d’autres pays et d’institutions financières internationales. Les discussions, au cours de ces rencontres, ont porté sur la situation de l’économie algérienne et les voies et moyens de renforcer la coopération dans des domaines clé de développement qui intéresse l’Algérie. Elles ont permis également d’informer les différents partenaires des efforts consentis par l’Algérie pour améliorer un environnement des affaires attractif, dans la perspective de multiplier et d’affiner les opportunités d’affaires et de partenariat durables. La délégation algérienne a pris part également aux travaux de la réunion des députés de la 18e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (AID-18) qui a regroupé les représentants des pays contributeurs. Cette rencontre, qui se tient habituellement en marge des réunions de printemps du FMI et de la BM, avait pour objectif d’échanger sur l’état de mise en oeuvre opérationnelle de AID-18. La délégation algérienne a mis à profit sa présence aux réunions des institutions de Bretton Woods pour prendre part à des rencontres thématiques sur la fiscalité, la résilience économique et l’économie numérique, organisées en marge de ces travaux.



Rencontre à Washington avec la communauté d’affaires américaine



Le ministre a aussi rencontré à Washington les représentants de plusieurs grandes compagnies américaines avec lesquels il a discuté de l’investissement en Algérie et des opportunités offertes dans plusieurs secteurs d’activité. Au cours de cette rencontre, organisée par la Chambre de commerce américaine (AmCham), les entretiens ont porté essentiellement sur le potentiel d’investissement en Algérie, la réglementation en la matière ainsi que sur la situation économique et financière du pays, a déclaré le ministre à l’APS, à l’issue de cette rencontre à laquelle a participé également le vice-président d’AmCham et président de US Africa Business Center, Scott Eisner. Ces discussions, tenues en marge de la participation du ministre aux réunions de printemps des institutions de Bretton Woods, ont constitué également l’occasion pour examiner les doléances de certaines entreprises américaines opérant en Algérie, a fait savoir le ministre. La discussion a été axée sur «le financement ainsi que sur la stabilité financière du pays qui tombe à point nommée, puisque la situation financière est maitrisée», a ajouté le premier argentier du pays, assurant que « la vision des opérateurs américains de la situation économique en Algérie demeurait sereine». Cette table ronde avec la communauté d’affaires américaine a rassemblé des géants de l’industrie aux Etats Unis tels que General Electric, Exxon Mobile, Apple et Pfizer ainsi que l’association PhRma regroupant les laboratoires pharmaceutiques américains. Outre les compagnies déjà présentes en Algérie, la rencontre a vu la participation des entreprises venues s’informer sur les conditions et les opportunités d’investissement en Algérie. Evoquant, par ailleurs, sa participation aux réunions du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, le ministre a relevé qu’il a eu des «discussions fructueuses» avec les responsables de ces deux institutions financières multilatérales. «Les réformes menées actuellement en Algérie ont fait l’objet d’une longue discussion en vue d’apporter des éclaircissements sur la politique économique mise en oeuvre actuellement en Algérie», a-t-il dit. Et d’ajouter : «Ces deux institutions nous ont recommandé d’accélérer ces réformes prometteuses pour le pays».

Pour rappel, le FMI et la Banque mondiale ont relevé leurs prévisions de croissance pour l’Algérie en 2018 tablant désormais sur un rebond du produit intérieur brut à la faveur des nouvelles mesures budgétaires relatives au financement de l’investissement. Le FMI a anticipé une croissance de 3% en 2018 contre 0,8% prévu en octobre dernier, alors que la BM a tablé sur une progression de 3,5% contre 2,1% en 2017.