Centre d’instruction de l’infanterie de Tamanrasset : Rapprocher le citoyen de l’ANP

Les missions dévolues au centre d’instruction de l’infanterie «Chahid Sebabkhi Mohamed» d’In-M’guel (Tamanrasset), ainsi que les modalités d’accès et les conditions de formation assurée sont au centre de journées d’information ouvertes hier au public.

Cette manifestation d’information, qu’abrite la maison de la culture de Tamanrasset, durant trois jours, permet au public, notamment les jeunes, de s’enquérir des modalités d’accès au centre, ainsi que des équipements pédagogiques et des armements dont il dispose pour les besoins de l’instruction et de la formation.

Ces journées d’information, inaugurées par des exhibitions d’arts martiaux exécutées par des éléments du centre d’instruction, comportent une exposition de divers armements et matériels de formation, en plus d’un pavillon dédié à la mise en relief de différentes étapes de la glorieuse Révolution algérienne. Elles entrent dans le cadre du raffermissement des liens Armée-Nation et du rapprochement du citoyen des différentes institutions de l’Armée nationale populaire pour lui faire connaître leurs activités et missions, a indiqué le directeur régional du matériel de la 6e Région militaire (RM), le colonel Djamel Belghit, dans une allocution d’ouverture prononcée au nom du commandant de la RM.