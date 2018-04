Crash de l’avion militaire : M. Gaïd Salah salue la « profonde solidarité » du peuple

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a salué, hier à Oran, la «profonde solidarité» exprimée par le peuple algérien, avec sa «coutumière spontanéité», envers les familles des martyrs du devoir national morts dans le crash de l’avion militaire de transport, survenu le 11 avril dernier à Boufarik (wilaya de Blida), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au second jour de sa visite à la 2e Région militaire, Gaïd Salah, accompagné du général-major Saïd Bey, commandant de la Région, a inspecté quelques unités et rencontré les états-majors, les cadres et les personnels de la Région, au siège du Commandement, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée à toutes les unités via visioconférence. A l’entame de cette rencontre, le général de corps d’armée a observé, aux côtés de l’ensemble des personnels de la Région, une minute de silence et récité la Fatiha du Saint Coran en hommage aux martyrs du devoir national qui ont rendu l’âme dans le tragique crash de l’avion militaire. Après avoir rendu hommage à ces martyrs du devoir national qui s’apprêtaient à rejoindre leurs unités pour s’acquitter de leurs nobles missions et défendre la sécurité et l’intégrité de leur pays, le chef d’état-major de l’ANP a noté qu’il se devait, en cette conjoncture difficile, interrompre la visite de travail et d’inspection qu’il effectuait à la 2e Région militaire, pour «constater les conséquences de cet incident tragique et dispenser les instructions afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour une prise en charge immédiate des martyrs et porter aide et assistance à leurs familles sur tous les plans, matériel et moral». «J’ai ainsi instruit les commandants de Régions afin de prendre en charge l’organisation des funérailles solennelles à la hauteur de la mémoire des martyrs et de la réputation de l’Armée nationale populaire», a-t-il dit.

«Autant nous étions affligés par la perte d’une multitude de nos vaillants enfants, une perte qui nous a énormément attristés, le grand soulèvement du peuple algérien fier et orgueilleux, dont les voix se sont élevées à travers les quatre recoins du pays, par des marques de consolation et de prière et des messages de compassion et d’une solidarité absolue avec les familles des martyrs et avec tous les éléments de l’Armée nationale populaire, fut un soutien inestimable et un gage d’affection et de gratitude, qui témoigne des valeurs suprêmes et nobles de ce grand peuple et l’ancrage des bonnes vertus dans sa conscience collective», s’est félicité Gaïd Salah.

Le général de corps d’armée a souligné que «les bonnes paroles de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, contenues dans le message de condoléances adressé au peuple algérien en cette terrible épreuve, portant son entière compassion envers les familles des martyrs du devoir national et les éléments de l’Armée nationale populaire, nous ont profondément touchés et toutes les familles des martyrs». Le chef d’état-major de l’ANP a tenu, à cette occasion, à exprimer «les marques de profond remerciement et de reconnaissance envers ce grand peuple, avec toute la considération pour cette compassion sans égale», confirmant que «cette épreuve sera, avec l’aide d’Allah, une forte motivation qui nous incitera davantage, au sein de l’Armée nationale populaire, à aller de l’avant avec constance, afin de consolider les assises de l’unité nationale et préserver les constantes de la sécurité et la stabilité de notre chère patrie». Gaïd Salah a ajouté que «cette immense tragédie rassemble les cœurs des Algériens et unit leurs rangs, renforçant les liens solides entre l’Armée et la Nation et affirmant une fois encore que la société algérienne se tient debout et unie face aux adversités et aux épreuves, comme l’ont fait ses vaillants ancêtres durant la Glorieuse Révolution de Libération».

De leur côté, les personnels de la 2e Région militaire «ont voulu réitérer leur immuable sympathie avec les familles de leurs collègues, martyrs du devoir national tout en confirmant leur engagement à demeurer fidèles à leur serment et à défendre leur patrie, quel que soit le sacrifice, au service de l’Algérie et de son peuple».