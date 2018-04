Conjoncture : Une dynamique agricole rénovée et intégrée

Les Assises nationales de l’agriculture s’ouvriront aujourd’hui. Une concertation élargie à l’ensemble des acteurs, décideurs et intervenants, en aval et en amont du secteur, et qui devra permettre de faire avancer la réflexion autour des neuf thématiques de première importance retenues pour la circonstance, en matière de politique agricole, rurale et de la pêche.

Le débat engagé sur la base des enjeux et défis retenus dans l’agenda du gouvernement est censé aboutir à des recommandations devant concourir à une vision intégrée pour un développement agricole, durable, porté par les objectifs de diversification de l’économie nationale et de sécurité alimentaire.

Même si les réformes engagées à ce niveau, durant les deux dernières décennies, ont permis de couvrir la demande nationale en produits agricoles à plus de 70%, les défis à venir consistent «à mettre en œuvre une politique agricole durable capable de garantir la sécurité alimentaire, réduire le déséquilibre de la balance commerciale et contribuer à la diversification de l’économie nationale», avait déclaré le ministre en charge du secteur.

Il s’agit-là d’un véritable challenge qui consiste à consacrer davantage le rôle de l’agriculture dans la dynamique économique et sociale du pays.

Une approche nouvelle du développement agricole appelée à s’inscrire dans le sillage «d’un nouveau mode structuré, essentiellement autour de l’investissement privé en tant que levier de la croissance agricole, notamment dans le cadre du partenariat public-privé», avait souligné M. Abdelkader Bouazghi. Cette conception du développement de l’agriculture a pour finalité de concourir à l’émergence d’une dynamique agricole harmonieuse, à savoir assurer une synergie entre les acteurs et filières du secteur. Dans cette optique, la réflexion attendue des assises de l’agriculture devra être orientée dans une démarche qui rassemble autour d’objectifs communs l’ensemble des intervenants au niveau de tous les maillons de la chaîne, mais aussi les investisseurs et industriels privés, des acteurs incontournables dans la stratégie future du secteur. Un nouveau modèle de croissance agricole basé sur l’encouragement de l’investissement privé, l’intégration des filières pour une meilleure construction de chaîne de valeur, l’innovation et la recherche, la formation pour accompagner les transformations du secteur et une participation efficiente des acteurs aux programmes agricoles. La nouvelle politique agricole ainsi orientée vers l’intensification de la production, la substitution à l’importation et l’exportation devra bénéficier d’un plus grand soutien de l’État, dès cette année, a affirmé le Premier ministre Ahmed Ouyahia. De véritables défis, que le secteur est appelé à relever, à la lumière des orientations du Président de la République plaidant pour une agriculture au service du développement du pays, voire de sa souveraineté.

D. Akila