Attractivité territoriale : Institutions, entrepreneurs et société civile engagés

Les Journées internationales sur le développement territorial de Sétif, si elles ont le mérite de mettre en exergue les potentialités que recèlent cette région et les compétences de jeunes universitaires porteurs de projets, ne sont pas sans s’inscrire dans une dynamique qui confère aujourd’hui sa juste place à l’attractivité dans le développement local.

Une rencontre d’autant plus importante qu’elle a su se hisser grâce à des interventions hauts niveaux prononcées dans la grande salle du club des avocats, au niveau des exigences de l’heure, «favorisant de nouvelles synergies et de nouvelles formes de coopération entre les acteurs institutionnels, économiques et ceux de la société civile.»

C’est à ce titre que la wilaya de Sétif qui recèle aujourd’hui des atouts indéniables dans bien des créneaux du développement local, sera l’espace de trois jours au cœur d’interventions et de débats fructueux qui i dans le sens de la consolidation de l’attractivité de ce territoire et son ouverture à une plus grande dynamique de l’investissement national et international. Cette rencontre qui s’est tenue en présence du wali Nacer Maskri, a été organisée à l’initiative de Management business international institute (MBI), la wilaya de Sétif, la chambre de commerce et de l’industrie «El Hidhab», la délégation de la wilaya du FCE, du Laboratoire Projet urbain villes et territoires (PUVIT), ainsi que des porteurs de projets et chefs d’entreprises qui ont mis à profit ces journées pour s’organiser en «forum international du développement économique local du territoire sétifien» ont été marquées par la participation d’universitaires, d’experts algériens et étrangers, représentants des services de l’Etat, des collectivités territoriales, élus ainsi que d’associations citoyennes.

Intervenant à l’issue de cette première rencontre internationale du genre, M. Mohamed Yahiaoui, fondateur et directeur général de l’institut MBI soulignera que «ces journées s’inscrivent en droite ligne avec les réformes engagées par les pouvoirs publics sur les prérogatives assignées aux communes au titre de la nouvelle loi sur les collectivités locales qui est en cours d’élaboration.

Une initiative d’autant plus forte qu’elle permet de construire ensemble et mettre en œuvre des projets et actions de proximité mobilisant avec efficacité et efficience les acteurs de la vie locale au service du mieux vivre collectif et individuel. Des plans d’actions dédiés à l’attractivité et au développement de notre territoire.»

Dans un contexte marqué par des conférences, panels et workshop, Amar Seklouli, président de la chambre de commerce, délégué du FCE, abondera dans ce sens, et mettra particulièrement l’accent sur le volet important de l’attractivité territoriale qui constitue selon lui, l’axe central autour duquel se construit le développement économique local. Il dira que la part des acteurs locaux à l’effet de traduire les objectifs d’une stratégie économique locale implique la mise en place d’une cartographie économique, mettant en exergue la dynamique impulsée dans cette wilaya et l’engagement qui reste à produire davantage pour relever les défis qui s’imposent.

F. Zoghbi