Production végétale : Des chercheurs au chevet de la filière

La 18e édition du congrès de l’Association africaine de fixation biologique de l’azote (AABNF), coïncidant avec la 1re édition algérienne de ce rendez-vous scientifique international, s’est ouverte, hier à Oran, en présence de près de 200 participants.

La sécurité alimentaire et le développement durable constituent les deux thématiques majeures de cette manifestation qui réunit, deux jours durant, les chercheurs africains autour de la fixation biologique de l’azote, a indiqué le président du comité d’organisation, Abdelkader Bekki. «Ce congrès vise la vulgarisation du procédé de fixation aux fins d’amélioration de la production végétale et de consolidation de la sécurité alimentaire, tout en respectant la biodiversité des écosystèmes pour assurer un développement durable», a-t-il précisé. La manifestation, qui se tient sur le thème «Fixation d’azote, développement durable et sécurité alimentaire en Afrique», offrira une «interface d’échange entre différents acteurs (chercheurs, partenaires socio-économiques) impliqués dans l’utilisation des symbioses végétales et la gestion des écosystèmes», a expliqué le responsable. Plusieurs communications sont proposées dans ce cadre par des spécialistes nationaux et étrangers afin de «faire le point sur les activités et les projections en matière de formation supérieure et de recherche sur les diverses applications des systèmes fixateurs d’azote». Ce Congrès est organisé par le Laboratoire de biotechnologie des rhizobia et amélioration des plantes (LBRAP), dirigé par Abdelkader Bekki et relevant de l’Université d’Oran-1 Ahmed-Benbella.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le recteur de cet établissement d’enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, en présence de représentants des Centres de recherche et organismes dédiés au développement des techniques agricoles et à la préservation de l’environnement.