Sécurité alimentaire : Un outil pour renforcer la souveraineté nationale

«On doit faire du secteur de l’Agriculture, un moyen pour renforcer notre souveraineté nationale en garantissant une sécurité alimentaire par une production locale et de manière durable.» C’est ce qu’a indiqué, hier au Centre international des conférences (CIC), le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

Le ministre qui s’est exprimé en marge de la session de clôture de 9 ateliers organisés en prévision des assises nationales de l’agriculture prévues aujourd’hui, a évoqué les efforts consentis par les pouvoirs publics en matière du renouveau rural depuis l’an 2000. «Depuis l’année 2000, le secteur de l’Agriculture a connu une importante révolution grâce aux orientations continues du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika» a expliqué le premier responsable du secteur de l’Agriculture. Il faut savoir que pas moins de 3.000 milliards de dinars ont été mobilisés depuis l’avènement des années 2000, et cela pour concrétiser les programmes nationaux du développement agricole au profit des agriculteurs et producteurs et pour assurer la disponibilité des ressources hydriques nécessaires à la croissance de ce secteur stratégique. Pour M. Bouazghi, «grâce aux différents programmes mis en place, le monde rural en Algérie est devenu plus attractif du fait qu’il comporte toutes les commodités», précisant que «cela est le fruit d’une volonté politique qui a mis les moyens nécessaires pour le développer». Poursuivant ses propos, le ministre a souligné la nécessité de mettre à contribution dans le processus de développement du monde rural d’autres sources de financement pour consolider cet acquis.

S’agissant des ateliers qui se sont ouverts le 11 mars dernier, M. Bouazghi a rappelé l’intérêt de ces ateliers visant à élaborer des recommandations pour promouvoir le secteur de l’Agriculture. «Les différentes recommandations formulées par les 9 ateliers seront présentées au cours des travaux d’ouverture des assises nationales de l’agriculture» a noté le ministre, ajoutant que les ateliers se sont penchés sur 9 axes ayant trait à la production agricole et sa valorisation, notamment. Le ministre a, dans ce contexte, passé en revue les différentes thématiques qui devraient être abordées aujourd’hui, à savoir le foncier agricole, l’irrigation, le financement et l’investissement agricole, la formation et la recherche dans le domaine de l’agriculture, le développement rural et la promotion du patrimoine forestier ainsi que le développement des activités liées à la pêche et de l’aquaculture. «Ces ateliers ont abordé l’ensemble des problématiques ayant trait au secteur de l’agriculture » a-t-il précisé, rappelant que ces assises d se tiendront cette année sous le slogan «l’agriculture au service de la souveraineté nationale » et qui s’articuleront autours de plusieurs thèmes, entre autres, le foncier agricole, les ressources hydriques, la formation, l’innovation, l’organisation interprofessionnelle et l’exportation.

Mettant en exergue l’importance de cet événement, le ministre précisera que «la tenue des assises vise à mieux orienter les plans d’action sectoriels en vue d’un développement agricole durable, d’une part, et pour une contribution dans la diversification de l’économie nationale, d’autre part».

M. Bouazghi évoquera, également, le développement et la croissance durable des activités de la pêche et de l’aquaculture qui selon ses termes, a enregistré des progrès notables ces derniers temps, «mais qui restent en deçà des attentes». Selon M. Bouazghi, cet important rendez-vous qui réunira les différents intervenants, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, transformateurs, exportateurs, chercheurs, institutions financières, experts, représentants de l’encadrement central et local, des chambres d’agriculteurs et des associations professionnelles ouvrira un espace de réflexion autour du secteur, ses réalités et ses perspectives. «Nous allons travailler pour le développement du secteur de l’Agriculture et sa modernisation et faire de la production agricole, une élément concurrentiel dans le marché mondial» a-t-il affirmé.

Kamélia Hadjib