Le ministre des Finances aux réunions du FMI et de la BM : Le transfert du savoir-faire est primordial

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, poursuit dimanche sa participation aux réunions de printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI après avoir pris part samedi au Comité du développement de la BM. Le ministre a également assisté samedi à la réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI) du FMI au côté du gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), M. Mohamed Loukal. Le CMFI devenu un instrument essentiel pour l’orientation stratégique des travaux et des politiques du FMI, compte 24 pays membres, dont l’Algérie représentée par le gouverneur de la BA. La réunion du Comité a mis en avant la nécessité pour le FMI de continuer à promouvoir la stabilité du système financier international et d’accorder une attention particulière à la soutenabilité de la dette de certains pays. Quant à la réunion du Comité du développement, les ministres des Finances ont réaffirmé le double objectif d’élimination de la pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée. Le Comité du développement a approuvé au cours de cette réunion un programme de réformes, prévoyant entre autres, une augmentation de capital de 13 milliards de dollars pour accroitre les ressources de la BM et répondre aux besoins financiers de ses membres. En marge de ces rencontres, le ministre des Finances a eu des entretiens avec ses homologues d’autres pays, centrés sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale. La promotion d’une croissance durable et inclusive a été également évoquée. Les rencontres du ministre avec plusieurs responsables d’institutions financières et bancaires ont permis, par ailleurs, d’examiner les possibilités de développer des partenariats et des appuis techniques dans différents domaines. M. Raouya a insisté au cours de ces rencontres sur l’importance du transfert du savoir-faire qui reste primordial pour le développement du capital humain, principale richesse des pays.