Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : Des délégations du conseil de la nation et de l’APN

L'Algérie prendra part à la 2e phase de la session ordinaire 2018 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (CE), prévue à partir d’aujourd’hui à Strasbourg (France), a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation.

L'ordre du jour de cette session englobe l'examen de différents points liés essentiellement aux "changements climatiques, à l'application de l'accord de Paris, au financement de l'organisation terroriste Daech et aux enseignements à en tirer, à la situation en Libye, à la lutte contre le crime organisé et à l'intégration de l'autonomisation et de la protection des enfants migrants par l'enseignement obligatoire", précise le même communiqué. La délégation algérienne est composée des deux membres du Conseil de la nation, Rachid Bougharbal et Youcef Boutkhil.

Un communiqué de l'APN a ajouté qu’elle sera représentée par les députés Houria Cheikhaoui et Abdelkader Slimani.