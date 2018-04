L’ambassadeur des Pays-Bas propose un accompagnement dans le domaine de la santé

M. Robert Van Embden, ambassadeur des Pays-Bas en Algérie a exprimé la volonté du gouvernement de son pays à accompagner l’Algérie dans plusieurs créneaux d’activité, beaucoup plus particulièrement lorsqu’il s’agit du domaine de la santé. C’était lors d’une manifestation organisée par Philips Innovation Experience 2018, qui a proposé d’apporter des solutions afin d’améliorer l’accès aux soins de santé.

Les équipements de dernière génération sont destinés à être exploités au sein des infrastructures de santé, affirme Jasper Westrink, PDG de cette firme pour la région Afrique.

M. Westrink a indiqué que les accidents cardiovasculaire (AVC) et les maladies coronariennes sont actuellement les deux premières causes de mortalité en Algérie, d’où la nécessité d’établir un diagnostic adéquat.

Sarah A. Benali Cherif