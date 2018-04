Coopération algéro-roumaine : Importantes opportunités à saisir

Lors d’une rencontre avec une délégation d’hommes d’affaires roumains à Alger, le secrétaire général d’Algex, Hocine Boubtina, a évoqué de nombreux domaines de coopération dont l’agro-alimentaire, l’élevage, viandes, la construction métallique, l’énergie. Le même responsable indique que l’objectif majeur est de susciter des partenariats, notamment dans les secteurs minier et agro-industrie. Il est également question d’explorer les possibilités de placer les produits nationaux sur le marché roumain.

De leur côté, les responsables roumains ont salué l’existence en Algérie d’une volonté politique pour développer la compétitivité économique des entreprises nationales. A rappeler que le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melescanu, avait exprimé, en mars dernier, l’intérêt de son pays à approfondir et à diversifier ses relations économiques avec l’Algérie, notamment dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’industrie et le tourisme. A ce propos, il avait fait savoir que les trois dernières années avaient vu l’organisation de plusieurs missions économiques roumaines, spécialisées dans des secteurs aussi importants que l’agroalimentaire, les Technologie de l’information et de la communication (TIC), la construction du bâtiment, ainsi que l’industrie militaire, dans le but d’identifier des opportunités de coopération bilatérale.

«Nous envisageons aussi de redynamiser le cadre institutionnel déjà présent : la commission mixte et le Conseil des hommes d’affaires a-t-il annoncé.»

Le chef de la diplomatie roumaine a, dans ce contexte, précisé que l’Algérie et la Roumanie travaillaient ensemble pour «adapter le cadre juridique qui doit offrir aux hommes d’affaires des deux pays le support nécessaire en vue de stimuler les investissements».

F. I.