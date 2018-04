Mois du patrimoine , El-Oued : Plan permanent de préservation et de valorisation

La deuxième phase du plan permanent pour la préservation et la valorisation du secteur sauvegardé, ciblant notamment le vieux quartier de Laâchache (El-Oued), vient d’être lancée pour protéger ce patrimoine national classé en 2011, a-t-on appris de la direction de la culture de la wilaya. Intervenant à la suite de la validation de la première phase du plan ayant porté sur le recensement des structures urbanistiques de ce vieux quartier, implanté sur plus de 29 hectares, cette nouvelle phase du plan de préservation du secteur sauvegardé porte sur la protection et la réhabilitation du patrimoine culturel matériel (villes antiques, ksour et espaces urbanistiques traditionnels). Celle-ci s’assigne comme objectifs la conservation durable de cet espace architectural susceptible de contribuer à la dynamisation des efforts de développement du tourisme saharien, et la promotion, comme levier touristique, de l’essor économique de la région, a-t-on expliqué. Livrant un aperçu monographique sur cet espace urbanistique ancien, l’archéologue Mohamed Salah Benali, de la région d’El-Oued, a présenté l’ancien quartier de Laâchache comme étant le premier noyau de la concentration urbaine de la ville d’El-Oued, qui a commencé à prendre forme au XVIe siècle, suivi par une extension, tous azimuts, ayant donné lieu à l’émergence de nouvelles agglomérations autour de Lâachache et façonnant de plus en plus la conception urbaine de la ville aux mille coupoles. Cet espace se dresse encore comme modèle de conception architecturale ancienne dans la région d’El-Oued, réalisée à base de matériaux de construction locaux, dont le gypse produit des fours traditionnels locaux et la pierre genre «Louss», foisonnant dans la région et servant de matière résistante à l’humidité. Les avantages de l’utilisation de ces matériaux, explique l’archéologue, ne sont pas à démontrer dans la résistance aux aléas climatiques, dans cette région saharienne. La conception ingénieuse de Laâchache est basée, par souci de dompter les contraintes climatiques, sur la réalisation de coupoles en toitures, de murs bas et de ruelles exigües. Le quartier est devenu une destination incontournable pour les touristes qui montrent un intérêt aux caractéristiques particulières de l'architecture traditionnelle de la région, en particulier le minaret de la mosquée Sidi Salem surplombant la ville et donnant une vue sur les autres quartiers résidentiels du centre-ville. Laâchache offre, comme tout espace urbain, toutes les conditions nécessaires à la vie quotidienne, à l’instar d’un marché local, premier lieu de commerce dans la région et point de convergence des agriculteurs et autres opérateurs venant y exposer leurs produits et développer leurs activités commerciales et économiques.

Ce souk, qui comprend des ailes dédiées au développement d’autres activités, dont l’artisanat, attire de nombreux visiteurs et touristes à la conquête de produits en souvenir de leur passage dans la région.

L’ancien schéma de conception et d’édification du vieux quartier de Laâchache comportait, en plus de la réalisation des habitations, la réalisation d’édifices religieux tels que les mosquées et les zaouias, devenus de véritables centres de rayonnement spirituel. Le quartier comprend ainsi de grands centres de confréries soufies, dont celles d’El-Kadiria, El-Rahmania et El-Tidjania, se dressant encore comme citadelles de la science religieuse, d’enseignement et d’apprentissage du Saint-Coran et des règles de la langue arabe et d’autres éléments de la science et du savoir. (APS)

Ougouti expose à Tlemcen

Une exposition photos du photographe Moulay Ahmed Ougouti, intitulée «Objectif patrimoine», est organisée par le Centre d’art et des expositions de Tlemcen (CAREX), au palais de la Culture Abdelkrim-Dali, à l’occasion de la célébration du Mois du patrimoine (18 avril/18 mai). À travers ses 30 prises sélectionnées par le CAREX, cet artiste met en relief plusieurs pans du patrimoine de la capitale des Zianides, à l’instar du Palais du Mechouar (13e siècle), de la mosquée et du minaret de Sidi Boumediène, aux côtés des activités artisanales de la cité, notamment le tissage de couvertures artisanales ou «Henbel».

Les activités de fantasia, lors de la célébration de fêtes traditionnelles locales, le four banal qui a fait légion à Tlemcen n’ont pas échappé à Moulay qui ne circule jamais sans son appareil photo et son sac à dos, toujours prêt à cibler un objectif ou un détail, tout en discutant avec ses amis et fervents admirateurs. Détenteur d’une carte d’artiste du ministère de la Culture, dont il est très fier, ce photographe vit pour cet art, passant sa journée, d’un secteur à un autre, de la photo d’art à la photo officielle, photo familiale, de mariage et autres. Sa carrière très riche, il l’a forgée, lors de l’événement «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011», où il était très sollicité devant les nombreuses activités de cette importante manifestation.

D’ailleurs, c’est à cette occasion que l’une de ses photos lui a permis de remporter le 20e prix, sur 200, du grand concours international organisé par l’agence Photoviews.net, a-t-il rappelé, faisant savoir qu’il s’agit d’une prise de nuit et sans flash, en pose longue, du Palais royal de la citadelle historique et culturelle du Mechouar de Tlemcen. «Cette distinction m’a encouragé dans ma carrière, pour rechercher l’originalité derrière mon objectif», a-t-il affirmé. Tout au long de sa carrière, le photographe a participé à plusieurs Salons nationaux.

Diverses activités à Djanet

Diverses activités culturelles ont été projetées à Djanet (Illizi) par l’association Agherm Nedjahil, dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), a-t-on appris hier auprès de cette association culturelle locale. Une exposition d’artisanat traditionnel comportant des accessoires, outils et ustensiles anciens utilisés dans le foyer targui, des manuscrits et des photographies de sites touristiques de Djanet, avec ses trois ksour, est organisée à cette occasion, a indiqué le président de l’association, Moussa Moussaoui.