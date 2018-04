L’Hymne à la joie, à l’Opéra Boualem-Bessaïeh : Voyage à deux stations

Le public de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, venu nombreux dans la soirée de samedi, a été conquis par la prestation artistique de l’orchestre symphonique et son chœur sous la direction musicale du maestro Amine Kouider. Cet orchestre a, en effet, magistralement interprété la symphonie n°9, de Ludwig Van Beethoven.

Ce concert symbolique, placé sous le thème du dialogue des cultures entre Orient et Occident, a pu donner toute l’étendue du génie du compositeur allemand et de sa symphonie, considérée aujourd’hui comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique dans le monde.

L’œuvre est, en fait, un célèbre poème de l’écrivain Allemand Friedrich Schiller, écrit en 1785, puis légèrement révisé un peu plus de vingt ans plus tard, celle-ci n’est devenue célèbre que grâce à son utilisation par Beethoven au quatrième mouvement de sa Symphonie numéro 9.

Ce spectacle a été ouvert dans sa première partie de la musique andalouse avec le mode Noubet R’mel interprétée par le rossignol de la chanson andalouse Noureddine Saoudi qui été accompagné par quatre musiciens ; il s’agit de Fouad Terki et Mohamed Mammeri aux percussions (darbouka et tar) et Riad Boualem au luth ainsi que Hacène Belkacem au qanun. Noureddine Saoudi a, ainsi émerveillé le public sur la scène de la grande salle de l’Opéra en interprétant, avec une très belle voix, sa chanson. celui-ci a chaudement été applaudi par les hôtes de l’opéra. le musicologue et chercheur dans le patrimoine andalou a, pour sa part, mis en évidence la beauté de cette musique savante, à travers de célèbre pièces, «Ya reqbet el bellar» dans le m’sadar, suivie d’un istikhbar «Mata ya kiral el hay Ayni tarakoumou» du haut célèbre soufi Sidi Boumediene El Ghawti, pour finir avec un Kh’las «Ya mouqabil» avant de quitter la scène avec un tonner d’applaudissements, de youyous et des bravos scandés sans interruption.

Un moment chargé d’émotion, de bonheur et de joie qui a plongé l’assistance dans un merveilleux voyage à travers l’Andalousie arabe, sur les traces du maître andalou, Zyriab. Dans la deuxième partie, les quatre musiciens ont laissé le public conquis avec sa prestation classique, mais avec une touche orientale des thèmes principaux de la 9e Symphonie de L.V. Beethoven. Plutôt enclin à apprécier la musique symphonique, le public n’a eu de cesse d’ovationner l’excellente prestation de l’orchestre et sa chorale dirigée par le virtuose maestro Amine Kouider.Le temps d’une soirée, les algérois, venus en famille ou entre amis, ont été charmés par le spectacle enchanteur qui a duré plus d’une heure trente. ceci d’autant que cet opéra universel a plongé l’assistance dans un voyage initiatique à travers la musique du plus grand compositeur de la musique symphonique avec l’exécution des quatre mouvements de la neuvième Symphonie de Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Considérée, aujourd’hui, comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique dans le monde, la symphonie n°9 de Beethoven a été composée en deux ans et présentée pour la première fois sur scène à Viennes en 1824. Elle est actuellement une des symphonies les plus jouées dans tous les opéras du globe. Dans la gravité du moment marquant le quatrième mouvement, les jeunes voix soprano de Anissa Hadjersi et Ibtissem Amrane, ainsi que celles du ténor Aissa Hadj Amara et du baryton Mesbah Fadli, soutenues par le Chœur de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, représenté par les 39 voix dont 21 voix masculines et 18 voix féminines, ont donné au concert des allures féeriques. La salle envoûtée a longuement salué l’orchestre, et battu la mesure avec des applaudissements nourris… Une soirée mémorable dans un prestigieux temple dédié aux arts.

Sihem Oubraham