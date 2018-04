Grand Angle : De Golda à Netanyahu

L’histoire aurait pu passer de façon anodine dans la sous-rubrique nécrologie, mais l’assassinat survenu en Malaisie n’est pas un simple fait divers. Fadi el Batch en plus d’être de nationalité palestinienne, est aussi un scientifique, spécialisé dans l’énergie et membre du Mouvement de la résistance palestinienne Hamas. Le docteur Fadi el-Batch a été assassiné alors qu'il se rendait à une mosquée pour la prière de l'aube à Kuala Lumpur. Ce professeur d'université a été tué par deux hommes armés circulant à moto. L'un des deux suspects a tiré 10 balles, dont quatre ont atteint la tête et le corps du professeur qui est mort sur le coup, a précisé le chef de la police de Kuala Lumpur. Ce mode opératoire, bien rodé, porte la signature bien connue du Mossad. Il intervient 48 heures après les menaces du ministre israélien des Renseignements Israël Katz à l’encontre du Hamas. Ce sinistre personnage a promis la reprise immédiate des assassinats ciblés. Seulement, cette méthode condamnée par le droit et la communauté internationale n’a jamais cessé. Elle a été revisitée à l’automne de l’année 2000. Le gouvernement israélien avait alors décidé sa réutilisation pour soit disant «endiguer la vague des attentats contre les civils et militaires israéliens». En 2012 un drone israélien frappait un véhicule dans lequel se trouvait Ahmad El Ja’Abari, le commandant de l’aile militaire du Hamas, les brigades Izz El Din El Qassam. Cette attaque fût le prélude d’une opération militaire de plus grande ampleur des Forces d’occupation israéliennes dans la bande de Ghaza, intitulée «Pilier de Défense». À cette occasion, Israël renouait avec une tactique controversée. À bien des égards, l’état hébreu inaugurait à une échelle locale ce que les États-Unis allait exécuter à l’échelle globale en Irak en Afghanistan en Syrie et dans bien d’autres contrées. Cette façon de légitimer le meurtre, porte également un autre nom : «la liste de Golda». Entre 1972 et 1992 les services secrets israéliens avaient commis une série d’attentats et d’exécutions à l’encontre de 13 Palestiniens appartenant au groupe «Septembre noir» à l’origine de l’attaque lors des Jeux olympiques de Munich de 1972 contre une délégation israélienne. Le Premier ministre israélien, Golda Meir, aurait décidé de tuer tous les membres de ce groupe. Les anciens Premiers ministres, Shimon Pérès et Yitzhak Shamir, membres des comités restreints qui ont donné leur accord à l'exécution de cette vendetta, ont toujours contesté l'existence d'une telle opération, sauf Aharon Yariv, conseiller de Golda Meir, qui fut le premier à avoir transgressé l'omerta sur le sujet, de Bassam Abou Sharif, conseiller de feu Yasser Arafat lui-même victime de cette méthode et bien avant lui le leader et fondateur du Hamas Cheikh Yacine. Mais l’histoire démontre encore une fois qu’aucune méthode ne peut venir à bout d’une lutte et d’un combat pour une cause juste. De Golda à Netanyahu, la liste des assassinats s’allonge certes, mais les Palestiniens n’ont pas fléchit pour autant. Car, chaque jour qui passe, la marche du retour se fait à pas cadencés.

M. T.