Manifestants palestiniens tués à Ghaza : Mahmoud Abbas réclame une protection internationale

Le président palestinien Mahmoud Abbas a ordonné au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à l'ONU de réclamer la protection internationale des Palestiniens, à la suite de l'assassinat par les forces d'occupation israéliennes de 39 Palestiniens qui manifestaient pacifiquement depuis le 30 mars dernier dans la bande de Ghaza.

La mobilisation de masse des milliers de Palestiniens a fait quatre nouvelles victimes vendredi, dont un adolescent âgé de 15 ans atteint par des balles des forces d'occupation dans le Nord de l'enclave, ont annoncé des secours ghazaouis. Le secrétaire général de l'OLP, Saeb Arekat, a déclaré samedi à la presse à Ramallah en Cisjordanie que M. Abbas avait donné ses directives au représentant de l'OLP pour saisir les instances onusiennes afin d'intervenir d'urgence, à la lumière des attaques meurtrières des forces d'occupation contre des manifestants pacifiques réclamant de droit de retour des réfugiés et la levée du blocus imposé depuis plus d'une décennie à la bande de Ghaza.

«Le président a chargé notre ambassadeur Riad Mansour d'aller au Conseil de sécurité et au Secrétaire général (des Nations unies) avec une autre lettre demandant la convocation d'une réunion selon la formule Arria, ou toute autre forme, pour entamer une discussion sérieuse afin de fournir la protection internationale aux Palestiniens», a indiqué M. Arekat. «C'est nécessaire parce que la protection fournie par les Etats-Unis à l'occupant israélien est devenu le principal instrument pour encourager les forces d'occupation à continuer à tuer les Palestiniens», a-t-il ajouté.

Commentant l'utilisation par le Département d'Etat américain du terme «territoires occupés» dans le rapport annuel des droits de l'homme publié vendredi, ce responsable de l'OLP a dénoncé ouvertement l'intervention américaine dans la situation et a accusé l'administration américaine de parler au nom du gouvernement de l'occupant israélien.



Indignations



M. Arekat a également accusé l'occupant israélien d'avoir assassiné Mohammad Ayoub, un Palestinien de 15 ans, lors du rassemblement de vendredi dernier dans la bande de Ghaza, en déclarant : «Ce qui est nécessaire est une enquête menée par la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, au lieu d'une enquête interne menée par les forces d'occupation».

La mort de cet adolescent a provoqué une vague de condamnations palestiniennes et internationales. Mohammed Ayoub, âgé de 15 ans, a été tué par les tirs de soldats israéliens. «Des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des manifestants à Ghaza en utilisant des balles réelles (...) tuant quatre Palestiniens dont un âgé de 15 ans.

Une enquête complète est nécessaire», a déclaré un porte-parole de l'Union européenne dans un communiqué. La veille, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient Nickolay Mladenov avait écrit sur Twitter : «Il est scandaleux de tirer sur des enfants (...) Les enfants doivent être protégés de la violence, pas y être exposés». Interrogé samedi par les médias, le père de Mohammed Ayoub a estimé que son fils «se tenait loin des soldats et n'était pas armé». «Il ne jetait pas de pierre ou quoi que ce soit», a-t-il ajouté. L'utilisation de balles réelles au cours des précédentes manifestations a déjà fait l'objet de critiques d'organisations de défense des droits de l'homme. Vendredi, quatre Palestiniens ont trouvé la mort, portant à 39 le nombre de Palestiniens tués par des tirs israéliens et plus de 5000 blessés depuis le début, le 30 mars, du mouvement appelé la «Marche du retour».

