Championnat arabe d’athlétisme U20 : L’Algérie remporte 17 médailles

Les joueurs de l'équipe nationale d'Athlétisme U20 ont remporté, à l'issue de la 3e journée du 18e championnat arabe d'Athlétisme qui se déroule à Amman (Jordanie), 3 médailles argents et trois bonzes, augmentant ainsi le nombre total de médailles décrochées par l'Algérie à 17 dont 4 or, 6 argent et 7 bronze. Classée temporairement en deuxième place après le Maroc, l'Algérie souhaite augmenter ce bilan notamment en matière de médailles d'or lors du dernier jour de cette compétition qui aura lieu dimanche. Par ailleurs les responsables qui encadrent les athlètes algériens participant à ce championnat ont qualifié de «positifs» ces résultats d'autant que certains joueurs ont réalisé des scores leur permettant une participation au mondial qui sera organisé juillet prochain à Tampere (Finlande). Le directeur des jeunes talents de la Fédération Algérienne d'Athlétisme (FAA), Tarek Kessai, a salué le bon niveau des jeunes athlètes algériens notamment les coureurs Zekraoui Mohamed Mahdi et Moula Slimane (400 M) ainsi que les deux athlètes Azzi Souad (10.000 M) ayant réalisé un score qui lui a permis une participation au Mondial. Par ailleurs, les trois médailles d'argent remportés samedi ont été décrochées par Khalfi Chahrazed (Marteau, 44M), Hebbach khadidja (30.000 M) et l'équipe de la course de relais (100 M). Pour sa part Bouchene Katia a remporté une médaille bronze dans les 43 M (marteau) tandis que Meddadi Amazigh a remporté une bronze dans le triple saut. Une autre bronze a été remportée par l'équipe de la course de relais (dames). La compétition sera clôturée demain (dimanche) avec 9 finales. La sélection algérienne concourra dans le lancer du disque (messieurs), le saut en longueur (messieurs) et la lancer du poids et le triple-saut (dames) outre les courses 400M (dames et messieurs), 200 M (messieurs), 1500 (dames) et 400 M (dames). Pour rappel, le championnat arabe d'Athlétisme U20 avait été lancé jeudi dernier avec la participation de 300 athlètes (dames et messieurs) dont 29 Algériens qui disputeront 56 médailles.