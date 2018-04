Cyclisme, Tour National d'Oum El-Bouaghi : Victoire finale d'Abderrahmane Bechelaghem

Le cycliste algérien Abderrahmane Bechelaghem, sociétaire de l'AS Sûreté Nationale (ASSN) a remporté le Tour National d'Oum El Bouaghi, a l'issue de la deuxième étape, disputée sur une distance de 134 km et remportée par Abderaouf Bengayou, sociétaire des Lions de l'Atlas (Blida) en 3h26’47’’44 et El Khatib Sassane, du GS Pétroliers (même temps). Bechelaghem qui a occupé la 2e place de cette étape a remporté ce tour haut la main, en réalisant 6h29’’35 devant son coéquipier Nassim Saïdi 6h31’’18 et Boualem Belmokhtar, de Sovac (6h32’’04). Chez les juniors, c'est Aymen Merdj, de l’IRB El Kantara qui a remporté le Tour, après avoir gagné les deux étapes. Merdj a remporté cette 2e étape en 3h31’’12, devant Ayoub Sahiri de l’Olympique El Achour (3h37’’58) et son coéquipier Aïssa Nadji Lebsir (3h38’’01). Ces trois coureurs ont occupé dans le même ordre les places du podium final, avec respectivement 6h41'42'', 6h48'28'' et 6h48'31''. "Cette étape a été courue avec une moyenne de 38,881 km/h, et elle enregistré l'abandon de huit coureurs, au moment où deux autres n'avaient même pas pris le départ" selon la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). La 2e étape s'est déroulée sur une distance de 134 km, à travers les localités de Aïn Diss, Aïn Babouche, Kasr Sbihi, Berriche et Aïn El Beida, pour arriver finalement à Oum El Bouaghi.