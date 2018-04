Coupe de la CAF : L’USMA dans un groupe favorable

C’est samedi passé qu’a eu lieu au Caire le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de La CAF. L’USM Alger figure dans le groupe D en compagnie de Gor Mahia (Kenya), Rayon Sports (Rwanda) et les Young Africans (Tanzanie). Un groupe assez équilibré mais à l’avantage des Usmistes qui ont acquis à présent assez d’expérience dans les compétitions africaines pour pouvoir espérer aller loin dans cette Coupe de la Confédération africaine de football. Soulever un premier trophée continentale qui fuit l’USMA depuis de longues années est l’objectif numéro un du club de Soustara. Les adversaires de l’USMA ne sont pas des foudres de guerre dans le football africain. Toutefois, il ne faut surtout pas croire que leur mission sera facile. Les camarades de Darfalou joueront leur premier match le 6 mai prochain au stade 5-Juillet face au représentant tanzanien du Young Africans. Par la suite, elle se déplacera au Kenya pour aller à l’abordage du Gor Mahia, le 16 mai. La compétition sera à l’arrêt durant un mois en raison du déroulement de la Coupe du monde en Russie. Elle reprendra ses droits le 18 juillet avec le déroulement de la 3e journée, l’USMA fera un autre déplacement au Rwanda pour donner la réplique au Rayon Sport. Le 29 juillet, elle recevra ce même Rayon Sport, avant de s’envoler pour la Tanzanie pour affronter les Young Africans, le 19 août. Les Algérois joueront leur dernier match de la phase des poules le 29 août contre Gor Mahia. Le président du directoire de l’USMA, Abdelhakim Serar, a assuré que tout sera mis en œuvre pour permettre à l’USMA de réaliser le parcours attendu d’elle en coupe de la CAF. Concernant le recrutement, il a aussi fait savoir que la CAF accorde quatre nouvelles licences aux clubs participants à cette compétition. Indiquant que l’USMA fera appel à quatre nouveaux joueurs, avec lesquels les négociations ont déjà eu lieu et ne reste que les contrats à signer. Parmi ces derniers, un joueur camerounais évoluant dans l’axe de la défense et un autre latéral droit. Les deux autres nouveaux joueurs évoluent l’un au milieu du terrain et l’autre en attaque.

Mohamed-Amine Azzouz