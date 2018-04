Eliminatoires de la CAN-2019 (U20) : Les verts seront opposés au Ghana

La sélection nationale des moins de 20 ans a réussi, avec brio, à se qualifier pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN-2019 prévue au Niger. Elle aura devant elle la formation du Ghana, réputée pour être un coriace adversaire à la face de nos «jeunots».

Tout le monde connaît la force de cette équipe ghanéenne considérée comme une valeur sûre du football mondial. Dans les jeunes catégories, le Ghana et le Nigeria sont parmi les meilleures. Ce qui va compliquer la tâche de nôtre sélection nationale, c’est que la manche retour aura lieu à Accra, entre le 18 et le 20 mai prochains, alors que le match retour est prévu à Alger, probablement au stade 20-Août 55 vers le 11/13 mai. Il faut admettre que les poulains de Salim Sbaâ et Hocine Achiou ont jusqu’ici fourni du bon travail en méritant largement leur qualification au deuxième tour.

Cela faisait bien longtemps, aussi loin que le Mondial nippon où les Algériens avaient réussi un très bon parcours freiné par la formation argentine de Diego Maradona. Aujourd’hui, il y a lieu d’être optimiste face aux prestations de cette équipe aussi bien lors des matches amicaux que lors du match officiel joué contre les Tunisiens. Déjà, à l’aller, au stade 20-Août 55, les Algériens drivés par Sbaâ ont fourni un match plein avec de très belles facettes de jeu. Physiquement et techniquement, ils étaient au point dominant, de la tête et des épaules, une très bonne formation tunisienne. L’écart de 3 à 1 prouve déjà la différence de niveau. C’était déjà une très bonne prestation. Car on a rarement vu une équipe de «jeunes» joueurs dominer ainsi son adversaire. Lors des rendez-vous précédents, on ne passait que rarement, pour ne pas dire jamais, devant des équipes tunisiennes. Le fait de battre, dans un match officiel comptant pour les éliminatoires de la CAN-2019, en aller et retour, la Tunisie est, en soi, une très grande prouesse. Ce qui montre, d’une manière incontestable, que cette équipe des U20 est sur la bonne voie et qu’elle mérite une attention particulière. Cela fait longtemps qu’on n’a pas vu un tel groupe. Lors de la CAN de cette catégorie organisée, avec Nebiolo, on a été éliminé alors qu’on nourrissait de grands espoirs de remporter le titre. Finalement, on s’est fait stopper par les égyptiens. Ceci dit, cette équipe de Sbaâ et Achiou peut nous valoir bien des satisfactions du fait qu’elle pratique du bon football avec des joueurs au talent avéré. Il faut dire qu’à Tunis, les nôtres ont récidivé en remportant une convaincante victoire sur le sol tunisien sur des buts de Belaïd et Belkheir, le joueur de l’Inter de Milan. Il avait inscrit joliment le deuxième but en prenant à défaut la défense tunisienne et se présentant seul devant le portier tunisien avant de la battre, confortant ainsi la domination algérienne sur une équipe de Tunisie qui ne nous réussit pas très bien. Les locaux avaient réduit le score (égalisation) par Djaballi suite à une erreur du gardien algérien, Daâs, qui n’a pas été assez prompt. Il s’est laissé surprendre. Toujours est-il, le travail de la DTN avec Saâdane et aussi le DEN, Boualem Charef est en train de donner ses fruits, et ce, dans un laps de temps assez court. On peut dire qu’on est sur la bonne voie. On demeure optimiste.

Hamid Gharbi