Dans la lucarne : Une AGO très attendue

Les acteurs de notre football ont pratiquement les yeux rivés sur ce qui va se passer aujourd’hui, à Sidi Moussa, lors de cette Assemblée Générale Ordinaire de la FAF. Il faut dire que les membres de l’AG seront appelés à approuver ou non les bilans moral et financier de la FAF de Zetchi. Une année après son intronisation, le 20 mars 2017, Zetchi est appelé à justifier tout ce qui a été fait pendant ce laps de temps à la tête de la FAF. Il est évident que ce rendez-vous est assez important du fait qu’il sera suivi par tous. Il est clair qu’il vient après que la FAF a vu un changement inattendu à la tête de sa structure. Zetchi, comme on le sait, a été élu à la place de Raouraoua. Ce dernier avait trôné sur le football national plus de 16 ans durant. C’est un peu le règne le plus long pour un président de la FAF. Zetchi va-t-il durer autant ? C’est la question que tout le monde se pose dans les arcanes de notre football. Ce qu’il faut dire de cet « arrêt » de la famille du football algérien est qu’il sera décisif du fait qu’il va nous donner un aperçu sur la maturité des membres des cette AG de la FAF. Le « clou » de ce conclave, qui a les apparences d’un test crucial pour l’actuel Bureau Fédéral et son président, c’est qu’il va apporter certainement un débat fécond sur la situation de notre football et aussi au niveau de sa gestion. Les observateurs et autres spécialistes attendent comment va se faire l’appel pour la composante qui aura à passer les « mailles du filet ». Selon certains échos, il y eut des tractations, dans les « coulisses », pour un retrait de confiance aux actuels acteurs de notre « jeu à onze ». D’autres, par contre, estiment que tout va se passer comme sur des « roulettes ». C'est-à-dire qu’on est en train de faire du bruit pour rien. Apparemment, tout est bien ficelé au départ. C’est vrai que jusqu’ici, on est en face d’un jeu de procédure afin que tout aille dans le sens suivi par les uns et les autres. Toutefois, c’est un peu contraignant. Il faut dire qu’à ce niveau, la famille du football est quelque peu divisée quant à la nécessité de continuer avec l’actuel BF et son président ou bien de procéder carrément à un changement assez généralisé. Malheureusement, rien ne pourra se faire comme cela sans passer par les membres de l’AG qui sont, en dernier ressort, les maîtres du temple. Toujours est-il, le MJS, le garant de la légalité et du respect des règlements, sera représenté par un de ses fonctionnaires chargé du sport de performance. Car, le problème qui va se poser est lié à la procédure qu’il faudra privilégier pour le vote concernant l’approbation ou non du bilan moral et financer. En effet, les membres actuels du BF avec leur président et leurs alliés sont favorables à ce que le vote se fasse à « main levée ». C’est pour eux, le meilleur moyen de voir ceux qui seront appelés à voter. C’est un peu pour faire la différence entre les vrais et les faux amis. Les autres, par contre, préfèrent, suivant les règlements comme ils l’affirment, aller à un vote à bulletin secret comme cela se fait ailleurs sur le plan politique. Le suffrage universel, là, revêt toute son acception. Dans un tel cas, les opposants estiment qu’avec ce type de vote, ils ont plus de chance d’atteindre leur objectif. Il est clair que l’une des questions qui s’était posée avant l’organisation de cette AGO, aujourd’hui lundi, a été la présence ou pas de l’ex-président, Raouraoua, à cette Assemblée Générale Ordinaire de la FAF. Il est clair que le bonhomme connaît cette structure comme personne. Il sait aussi un bout sur la gestion et sur la confection d’un bilan moral et financier. C'est-à-dire qu’il sait surtout l’état actuel des finances de la FAF. De plus, il est question de beaucoup de réserve sur les bilans moral et financier, sur l’opportunité de certaines opérations, mais aussi comment va se faire le bilan prévisionnel, si, entre autres, il n’y a pas d’identification des ressources de financement. Car, si l’on se base uniquement sur ce qui a été fait auparavant, on peut dire qu’on n’a pas avancé d’un iota. Ceci dit, on parle aussi que la presse n’a pas été invitée à couvrir l’évènement, si ce n’est pour quelques minutes. Ce qui est anormal ! Les gens de la presse, qui sont la « courroie de transmission », sont les garants d’une bonne organisation de cette AGO. Ils sont l’œil avisé pour bien informer le public en jouant leur rôle jusqu’au bout. De plus, il n’y a pas de raison pour fermer les portes à la face des journalistes, sauf si l’on a du

« foin dans le ventre » !

Hamid Gharbi