Coupe d’Algérie des jeunes catégories (U15) : Le RCG Oran dernier qualifié en finale

Le RCG Oran est le dernier club qualifié pour les finales de la Coupe d'Algérie des jeunes catégories, après avoir éliminé l'USM Alger aux tirs au but, dans la deuxième demi-finale des moins de 15 ans, disputée samedi et soldée par un résultat nul (1-1).

En finale, les jeunes Oranais affronteront le Paradou AC, qui avait dominé le CA Bordj Bou Arréridj (3-1) dans l'autre demi-finale de cette catégorie d'âge, disputée vendredi. Les finales (U15, U16, U17, U19 et Réserves) se joueront les 4 et 5 mai prochain à Annaba, suivant la domiciliation fixée vendredi par la Fédération algérienne de football (FAF). Les finales de la Coupe d'Algérie féminine se dérouleront elles aussi les 4 et 5 mai, à Annaba, selon l'instance fédérale.



Programme des finales de la Coupe d'Algérie (Jeunes catégories) :



Réserves :

Paradou AC - USM Alger

U19 :

USM Alger - ES Sétif

U17 : Amel Boussaâda - ES Sétif

U16 : MC Saïda - RC Relizane

U15 : RCG Oran - Paradou AC.