FAF : Assemblée Générale ordinaire appel à l’unité

Lors de cette AGO, le bureau fédéral, qui devra trancher sur le mode de scrutin et éclaircir la situation relative à la convocation des membres de droit avant l'entame de la séance, devra défendre ses bilans devant les membres de l'assemblée, après une année d'exercice à la tête de la plus haute instance footballistique nationale. Une tâche qui risque belle est bien de s'avérer compliquée pour Kheireddine Zetchi et ses paires. En effet, arrivée à la tête de la fédération avec une liste imposée et un appui majeur de la tutelle, selon de nombreuses déclarations dans les médias, le premier responsable de la maison de Dely Ibrahim, qui ne ferait pas l'unanimité, craint beaucoup l'issue de cette AGO. Aussi, la division au sein du BF à propos de nombreuses questions importantes, souvent relatées dans les colonnes de la presse, pourrait porter préjudice à l'équipe de Kheireddine Zetchi. Une destitution du président de la FAF, voire un retrait de confiance à l'ensemble du bureau fédéral, serait même envisageable, à en croire les déclarations de certains acteurs du football national. Surtout si on sait que l'ancien patron de la FAF a confirmé sa présence à ce rendez-vous, après une année de silence, et envisagerait même d'intervenir lors des débats. Son influence pourrait, en effet, faire basculer les choses. «La situation n'est pas au beau fixe, si l’on tient compte de tout ce qui ce dit à propos de cette assemblée générale», a déclaré dans une chaine privée le président de la fondation de la glorieuse équipe du FLN et membre du bureau fédéral, Mohamed Maouche, en appelant la grande famille footballistique à s'unir. «Kheireddine Zetchi ne pourra rien faire tout seul. On doit tous l'aider dans sa mission pour l'intérêt du football national», a-t-il poursuit.

Ainsi, en dépit des bilans moral et financier, qui sont à l'ordre du jour des travaux de cette rencontre, le président de la FAF devra s'expliquer à propos de nombreuses questions, à l'image de la destitution de l'ancien président de la Ligue de Football Professionnel, Mahfoud Kerbadj, ainsi que son bureau et le CA, les indemnités de l'ancien sélectionneur national, le technicien espagnol Lucas Alcaraz, ou encore le choix des représentants algériens à la prochaine coupe Arabe des Clubs. Ceci sans parler de l'équipe nationale qui ne cesse de dégringoler dans le classement FIFA, la montée de la violence dans les stades, les scandales d'arbitrage, la trésorerie de la fédération et l'abandon des projets de l'hôtel et de l'académie de la FAF. Autant de points qui ne manqueront pas d'enflammer les débats à l'occasion de cette assemblée générale ordinaire. Y aura-t-il débat ? La question reste posée.

Rédha M.