Rapport du département d’Etat sur les droits de l’Homme : « Le but est d’informer et non de juger »

Le rapport sur les droits de l’homme que le département d’Etat publie annuellement « n’a pas pour but de juger les gouvernements ou de faire pression sur eux mais d’informer le Congrès américain qui a décidé dans les années 1970 que les droits de l’homme dans le monde auront un rôle plus important dans la politique étrangère du pays».

La précision apportée par des sources diplomatiques américaines en poste à Alger se veut comme un recadrage des réactions suscitées par la publication du rapport et de son “appréciation” de la situation des droits de l’homme dans notre pays. Pour ces mêmes sources, il est aussi «important d’éviter les conclusions globales».

Du reste, selon nos interlocuteurs, ce rapport ne devrait pas surprendre les autorités algériennes. Son contenu, du moins en ce qui concerne le chapitre consacré à la situation des droits de l’homme en l’Algérie, a été élaboré sur la base d’informations collectées entre autres auprès des ministères et autres institutions publiques sollicitées pour apporter les précisions et autres clarifications demandées sur les sujets abordés dans ce rapport. Ainsi, sera-t-il précisé, si les médias et la société civile sont les deux autres sources sur lesquelles se sont appuyés les rédacteurs pour la collecte d’informations, il sera néanmoins souligné que ces informations ont été confrontées à celles fournies par les autorités.

A ce sujet, ces sources diplomatiques tiendront à souligner le dialogue et la coopération dont ont fait preuve les différents responsables avec lesquels elles se sont réunies dans la perspective de la rédaction de ce rapport. «Ces dix dernières années, nous avons un dialogue ouvert et franc avec les autorités algériennes», tiendront-elles à indiquer. Et de poursuivre «sur la question des Ahmadi, abordée avec des responsables, ils se sont montrés très ouverts et ont répondu à toutes les questions soulevées».

Cette position des autorités algériennes n’est pas pour surprendre, a-t-on laissé entendre. L’Algérie a réalisé de grands progrès dans le domaine des droits de l’homme et serait de ce fait mieux lotie que de nombreux pays arabes ou africains. Pour défendre le département d’Etat contre toute accusation de partialité ou de subjectivité dont il aurait pu faire preuve dans l’élaboration de son rapport, ses représentants en poste à Alger ont indiqué que «les points positifs sont également soulevés». Seront notamment cités l’amélioration des conditions d’emprisonnement, désormais en conformité avec les standards internationaux, la protection des victimes de la traite de personnes, l’accès pour les enfants migrants aux soins et à la scolarité.

Le département d’Etat reconnaît, dira-t-on par ailleurs, «qu’il y a un Etat de droit en Algérie», et que «dans le contexte régional, elle a fait beaucoup de progrès». En fait ces sources ont surtout tenu à souligner le renforcement des relations entre les deux pays. «Nos relations sont de plus en plus étroites», ont-elles affirmé.

Nadia K.