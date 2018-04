Conseil national des droits de l’Homme : Améliorer les capacités de la société

Une session de formation sur le rôle du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et la société civile dans la protection et la promotion des droits de l’homme en Algérie a débuté hier à Constantine. Ce cycle de formation, cinquième du genre après ceux tenus à Tindouf, Alger, Tlemcen et Genève dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum de coopération signé fin 2017 entre le CNDH et l’Institut de Genève des droits de l’homme, a pour but principal “d’améliorer les capacités de la société civile activant à Constantine en matière de protection des droits de l’homme”, a souligné le directeur exécutif de l’Institut des droits de l’homme de Genève, Abdelkader Nezzar. Organisée par le CNDH, en collaboration avec l’Institut des droits de l’homme de Genève et l’ambassade de Suisse à Alger, cette session de formation de trois jours vise également à “consolider davantage les relations entre le CNDH et la société civile à travers notamment la mise en place d’une “plate-forme” contenant les différentes techniques utilisées dans l’élaboration des rapports et le suivi des recommandations des différentes parties, dont l’Organisation des Nations unies (ONU)”, a souligné le même intervenant.

Dans ce sens, le même responsable, qui a insisté sur l’importance de la maîtrise des procédés d’élaboration des rapports pour l’EPU (examen périodique universel, un mécanisme d’examen des Nations unies qui permet aux Etats membres de l’ONU de passer en revue la situation des droits de l’homme dans chacun des Etats membres de l’ONU), a salué les efforts déployés par l’Algérie, s’agissant de la consolidation des mécanismes de protection des droits de l’homme.

De son côté, le président de la Commission permanente de médiation et de protection des droits de l’homme auprès du CNDH, le professeur Mechri Benkhelifa, a fait part de l’importance de la société civile dans “la dénonciation des différents dépassements signalés à l’échelle locale” en matière de droits de l’homme et son poids dans “la protection de ces mêmes droits”. Dans ce sens, le même responsable qui a fait état d’un “déficit” en matière de formation ciblant la société civile, a salué l’organisation de ce genre de sessions de formation “indispensables” dans le processus de perfectionnement du niveau des membres affiliées aux différentes associations. Pour sa part, la représentante de l’association locale “Edhamir” pour les personnes âgées, Imène Zitouni, ayant pris part à cette formation, a mis l’accent sur l’importance de faire “répandre la culture des droits de l’homme partout : dans la rue, les mosquées et les écoles” entre autres pour permettre de meilleurs résultats sur le terrain. Ont pris part à cette session de formation, organisée sous forme d’ateliers de travail, une trentaine de personnes représentant différentes associations locales de Constantine, a-t-on noté.