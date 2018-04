L’école a besoin d’indicateurs de qualité : L’évaluation des élèves en point de mire

La mise en place d’un système national de normalisation et d’évaluation des réalisations des élèves a été au centre d’une rencontre des cadres de l’Éducation nationale, présidée samedi par la ministre du secteur, Nouria Benghabrit, indique un communiqué de ce ministère.

L’objectif de la réunion est de «placer tous les cadres du ministère sur la même information, où l’accent a été mis sur la mise en place d’un système national de normalisation et d’évaluation des réalisations des élèves», précise la même source. Il a été également souligné «la nécessité de la mise en place d’une vue d’ensemble des questions relatives à l’éducation, conçues et mises en place par les organes et cadres du ministère, à la suite d’enquêtes et de consultations avec les professionnels du secteur de l’Éducation et ses partenaires, ainsi que les rencontres scientifiques et pédagogiques qui ont eu lieu, dans ce cadre». Les interventions ont été axées, en outre, sur «les moyens de reformulation des différents points de référence pour l’éducation et l’apprentissage à partir d’indicateurs de qualité (MARWATT, diminutif de la référence nationale à la présentation et à l’évaluation)», ajoute la même source. Par la même occasion, «le programme de travail à venir a été identifié, la définition des tâches, ainsi que les structures qui s’appliquent aux différents éléments de la réglementation actuelle», note le communiqué. Le colloque a été, en outre, l’occasion de «présenter les divers documents en cours d’élaboration sous la forme de références générales, de référence pour chaque article et les ressources méthodologiques et pédagogiques», souligne la même source