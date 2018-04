Éducation islamique  : Ouverture ce matin à Alger d’une conférence internationale

Le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a annoncé, hier à Alger, que plus de 30 pays et instances islamiques prendront part, à partir d’aujourd’hui, à la conférence internationale sur «L’enseignement de l’éducation islamique dans les établissements publics», prévue à Alger. Lors d’une conférence de presse, animée au siège du Conseil, M. Ghlamallah a affirmé que la conférence, organisée par son instance, en coordination avec les ministères de l’Éducation nationale, des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Culture, verra la participation de plus de «30 États et instances islamiques», dont les représentants présenteront «les programmes adoptés par plusieurs pays dans l’enseignement de l’éducation islamique, pour ne pas confiner le citoyen musulman dans ses frontières nationales et étendre son appartenance au monde islamique». La conférence de deux jours sera couronnée par «la déclaration d’Alger», qui sera adressée à «la nation musulmane, en vue de prôner l’entente et l’unité, et refléter la véritable image de l’islam, un islam exempt des courants intrus qui veulent l’instrumentaliser dans la mise en œuvre de politiques qui ne servent pas la religion et encouragent l’islamophobie, en prétendant que l’islam consacre l’hostilité, l’obscurantisme et l’ignorance», a indiqué M. Ghlamallah, ajoutant que «des parties non musulmanes opposées à l’expansion de l’islam et à l’aspiration de certains pays musulmans à l’indépendance se cachent derrière ces fausses accusations». Répondant aux questions des journalistes, le président du HCI a salué le message du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de Yaoum El-Ilm, dans lequel il avait appelé à «faire face avec clairvoyance» aux idées «étrangères auxquelles est confrontée l’unité du peuple algérien sunnite», préconisant de ne pas entacher l’islam, car l’ouverture de l’école algérienne, au lendemain de l’indépendance, a suscité l’accueil d’enseignants de 75 nationalités, dont les idées ont altéré la véritable image de l’islam, ancré dans notre patrimoine intellectuel tant défendu par Abdelhamid Benbadis. L’Algérie avait vu également l’apparition d’orientations contraires au nationalisme, a-t-il ajouté. À ce propos, M. Ghlamallah a affirmé que «l’Algérie ne se soumet pas aux diktats extérieurs, pour l’élaboration de ses programmes scolaires», soulignant que l’opération «d’assainissement des programmes est effectuée constamment par l’État algérien depuis l’indépendance». Après avoir réaffirmé que «la création d’une instance chargée de la fatwa (Dar El-Ifta) relève des prérogatives du Président de la République», M. Ghlamallah a dit, concernant l’extradition d’un imam algérien de France, qu’«il n’est pas le premier imam expulsé de ce pays, et que c’est là une décision libre et souveraine de l’État français». Organisée en coordination avec le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), avec la participation de 6 universités algériennes, la conférence internationale verra la présentation de 42 communications sur la notion de l’éducation islamique, la réalité et les difficultés de son enseignement dans les établissements publics officiels, ainsi que les perspectives de son développement, présentées par des chercheurs en sciences de l’éducation, des académiciens de laboratoires de recherche, des inspecteurs du secteur de l’Éducation et de membres des instances chargées de l’élaboration des programmes éducatifs. (APS)