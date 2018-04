Candidats au BEM et au BAC : Des séances de révision gratuites

Leader de l’éducation en ligne en Algérie, «Likoul.dz» veut accompagner les élèves des classes d’examen. Il lance, à cet effet, un nouveau concept qui va sans doute rendre un fier service aux candidats du baccalauréat et du brevet d’enseignement moyen (BEM).

Il s’agit du «Likoul Live Ramadhan», le premier du genre dans notre pays, assure un communiqué de presse de la plateforme d’enseignement à distance existant en Algérie. «Suite aux perturbations et mouvements de débrayage ayant touché le secteur de l’Éducation, et consciente de la nécessité d’une assistance aux élèves dans la préparation des examens de fin d’année, Likoul Algérie lance la plus grande opération de cours de soutien gratuits, première du genre en Algérie», explique la même source, qui tient à préciser que les cours de soutien en question sont «gratuits» et surtout «conformes» au programme de l’Éducation nationale.

Le «Likoul Live» spécial révisions se tiendra du 1er mai au 14 juin prochains, et portera sur les matières des mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles, arabe, français et anglais.

Les premiers sujets d’examen seront disponibles à partir du 27 avril, et pourront être téléchargés sur Likoul.dz/Live. «D’une durée d’une heure, ces séances se dérouleront suivant le planning arrêté par les membres du comité pédagogique de Likoul Algérie», lit-on encore dans le communiqué de «Likoul.dz». Aussi, des résolutions d’exercices, de rappels, d’astuces et des corrections des sujets d’examen seront présentés en direct par les enseignants du comité pédagogique de la plateforme d’enseignement à distance. Ainsi, et grâce à des outils de communication «interactifs», les candidats pourront poser leurs questions aux enseignants tout le long du Live.

Ces cours de soutien seront par ailleurs diffusés en direct sur la plateforme Likoul.dz (www.likoul.dz/live) et en simultané sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Fondé le 1er février 2017, «Likoul Algérie» a conçu, pour les écoliers, les collégiens et les lycéens, les «meilleurs» cours de soutien du programme d’enseignement scolaire de plusieurs matières (arabe, français, anglais, sciences, physique, mathématiques).

Cette initiative vise, selon ses concepteurs, à mettre à la disposition des élèves des cours de soutien qui seront disponibles sur une plateforme «i Learning». Il s’agit de cours sous forme de vidéos calqués sur le programme éducatif national.

Il consacre le principe de l’apprentissage en ligne, à travers des capsules vidéo couvrant les notions importantes que les élèves doivent assimiler pour réussir leurs examens nationaux ou tout simplement leur année scolaire. Cependant, il faut comprendre que les cours dispensés sur cette plateforme ne vont pas remplacer l’école, mais ils vont juste soutenir l’élève dans son cursus scolaire. «Likoul Algérie» est constitué d’enseignants de «qualité» pour les trois paliers de l’éducation nationale. Ils sont encadrés par des inspecteurs, alors que la structure infographie est composée de jeunes créatifs qui se démarquent par des illustrations et animations qui donnent «vie» aux cours.

Pour bénéficier de ce service, il faut d’abord s’inscrire sur la plateforme, tandis que pour les tarifs et les modalités de paiement, «Likoul Algérie» estime qu’avec ses diverses formules d’abonnement, les prix sont «très accessibles». 650 DA pour la formule mensuelle et 1.500 DA pour la formule trimestrielle quand il faut s’acquitter de 500 DA pour une période 30 jours et 900 DA pour abonnement de trois mois.

Il y a lieu de souligner à la fin que le concept de «e-learning» jouit de toutes les conditions pour réussir en Algérie. En effet, selon une récente étude de marché sur le numérique, «le troisième poste de dépenses des foyers algériens, c’est l’éducation».

S. A. M.