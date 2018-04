Caisse nationale de sécurité sociale et non salariés : Le chiffre d’affaires progresse de 60%

La Caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (Casnos) a enregistré en 2017 un peu plus de 70 milliards de dinars de recettes de cotisation avec des dépenses globales de 52 milliards DA, a précisé M. Youcef Chawki Acheuk, directeur général de la Casnos, lors du regroupement national des directeurs des wilayas présidé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mohamed Zemali.

Le chiffre d’affaires enregistré représente une progression de plus de 60% par rapport à l’année 2015 et par la même occasion 131.340 nouveaux affiliés ont rejoint la Casnos, soit une augmentation de 23,5% du nombre d’assurés. Pour le responsable de la Caisse nationale, la Casnos qui compte 243 agences et antennes se porte bien est affiche «une bonne santé financière, elle est appelée à s’améliorer davantage, et a même épongé ses dettes qui s’élevaient à 34 milliards de dinars», dira-t-il. Cependant, selon lui, pour assurer la «pérennité de ce système solidaire et par répartition», il est nécessaire d’apporter plus de performances. Pour lui, la culture des cotisations des non salariés commence à s’incruster ces deux dernières années. Un des indicateurs sur lesquels la CASNOS se base reste l’encours, à savoir les travailleurs non-salariés qui payent leurs cotisations, qui ont connu une évolution de plus de 66%, ce qui donne en chiffre 891.809 cotisants de l’encours sur 1.702.038 affiliés actifs. Entre autres, M. Youcef Chawki Acheuk s’est réjoui du rapport démographique cotisants/retraités, actuellement de 4,14, soit proche des normes internationales qui sont de 5. «Il est prévu un ratio de l’ordre de 6 cotisants pour un retraité à l’horizon 2025», a-t-il expliqué. Et d’ajouter que 75% des cotisants ont moins de 50 ans alors que la tranche d’âge prédominante des cotisants et entre 35 et 40 ans. Lors de cette réunion, le DG de la Caisse nationale a annoncé les nouveautés de la Casnos en direction des cotisants en indiquant qu’il était désormais possible d’effectuer une affiliation systématique, de proposer le fractionnement de la cotisation annuelle par échéancier de paiement, l’accompagnement des jeunes promoteurs dans le paiement de leurs cotisations pour les deux premières années au minimum 32.400 DA.

Pour lutter contre le défaut d’affiliation, le défaut de paiement et la sous-déclaration, la Casnos a augmenté le nombre de contrôleurs à 430 agréées en 2017.

Le contrôle, sur lequel insiste le ministre du Travail pour débusquer les tricheurs, a été renforcé par des brigades mixtes composées par des contrôleurs de la CNAS, CASNOS, CACOBATPH et IGT avec la coordination des services des impôts et autre administration de contrôle. Le directeur de la CASNOS a notamment mis en exergue un chiffre inquiétant, celui des 89% des cotisants ne déclarant que le minimum légal, qui est de 32.400 DA annuels sur la base d’un revenu de 18.000 dinars mensuels. M. Acheuk regrettera également que la Casnos a constaté 48% des non-cotisants/affiliés pour défaut de paiement des cotisations.

De son côté, M. Zemali a précisé que cette dernière a connu «une augmentation du nombre des assurés et une amélioration du niveau de recouvrement des cotisations qui a doublé durant les trois dernières années», soutenant que le nombre des assurés est passé de 585.000 assurés, en 2014, à près de 892.000, fin 2017. Le ministre a appelé les responsables de la Casnos à «l’intensification des activités de proximité sur l’importance de l’affiliation à la sécurité sociale», mettant en exergue l’importance de la formation des ressources humaines de cette structure, notamment en matière de maîtrise des techniques modernes de gestion, des nouvelles technologies de l’information et des aptitudes de communication pour la promotion du service public. M. Zemali a estimé nécessaire d’améliorer l’accueil des citoyens au niveau de toutes les structures relevant de la Casnos, de renforcer le rôle des cellules d’écoute et d’améliorer les prestations.

En marge de cette rencontre de deux jours visant à proposer une série de mesures pour améliorer les prestations au profit des assurés sociaux, trois conventions ont été conclues pour consolider la coopération entre la Casnos, le Centre national du registre de commerce, la Fédération nationale des sourd d’Algérie (FNSA) et la Banque de développement local (BDL).

Mohamed Mendaci