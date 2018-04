Collectivités locales : Protéger la sécurité et la quiétude du pays

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a révélé, à Batna, la levée du gel sur les projets de l’électricité agricole dans cette wilaya.

Cette suppression du gel vient accompagner les agriculteurs de la région, dynamiser la vallée de l’Oued Labiodh qui traverse plusieurs communes et consolider les activités agricoles notamment la pomiculture, a précisé le ministre lors de l’inauguration d’une station de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) à Arris, au second et dernier jour de sa visite de travail dans la wilaya.

Le programme sera pris en charge dans le cadre du Fonds de solidarité des collectivités locales qui est fondamentalement dirigé au profit des citoyens, du développement de proximité et de la dynamisation du développement conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a encore souligné M. Bedoui. Le ministre a réservé à la wilaya 300 millions de dinars pour l’extension de la STEP d’Arris pour augmenter la capacité de traitement des eaux redirigées vers l’irrigation des terres le long du cours de l’Oued Labiodh qui a souffert ces dernières années de la pollution.

Il a ensuite présidé une cérémonie de remise des clés de 566 logements des deux formules de logement promotionnel et socio-participatif, rappelant à l’occasion que quatre millions de logements ont été réalisés à travers le pays.

Le ministre a appelé à préserver les acquis obtenus dans le pays et invité le citoyen à être conscient et à protéger la sécurité, la stabilité et la quiétude dont jouit le pays. Après avoir reçu des explications sur ce quota de logements réalisés par des Algériens avec des matériaux locaux, le ministre a considéré que la promotion immobilière libre publique et privée contribuera à établir l’équilibre dans ce domaine et est nécessaire pour encadrer les villes et les cités nouvelles.

L’objectif fondamental de tous ces projets d’habitat engagé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est de «générer un marché immobilier national au profit de toutes les catégories sociales», a-t-il ajouté.

Le ministre a entamé sa deuxième journée par l’inauguration dans la commune de Tazoult d’une briqueterie employant 150 travailleurs et une unité de production de céramique de 425 travailleurs et a inspecté le projet d’un marché régional de fruits et légumes. Ces trois projets ont été concrétisés dans le cadre de l’investissement privé.

Dans la commune d’Ichemoul, Bedoui a posé la première pierre d’une unité de production minière relevant de l’Entreprise nationale des produits miniers et devant générer 400 emplois.



L’investissement, première priorité de la commune



Le ministre a aussi affirmé lors de l’inauguration du siège de la commune d’Ain Touta (Batna) que «le temps est venu pour que l’économie et l’investissement générateur de richesses et d’emplois deviennent la première priorité de la commune».

M. Bedoui a souligné l’importance des petites zones industrielles pour «dynamiser l’investissement et donner à la commune équilibre, richesse et responsabilité dans la création d’emplois» tandis que, a-t-il soutenu, «le budget de l’Etat assure la réhabilitation et la prise en charge des grands projets».

«Si la commune bouge dans le domaine de l’investissement, l’économie nationale bougera davantage», a encore affirmé le ministre.

Il a en outre salué les efforts déployés par la commune d’Ain Touta, considérée comme «un modèle de la dynamique de développement générée par ses propres revenus» soulignant la possibilité de bénéficier de crédits non rémunérés du Fonds des collectivités locales si les projets ont un caractère économique pour les communes telles Ain Touta qui a investi dans un abattoir communal, un marché de vente de voitures et formulé une demande pour ka création d’une petite zone d’activités.

Lançant les travaux d’une nouvelle zone des activités à Barika financés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, M. Bedoui a appelé à offrir toutes les facilités aux investisseurs à l’échelle locale et nationale.

Il a estimé à ce propos que la problématique du foncier industrielle a été éliminée à travers le pays et la seule wilaya de Batna dispose actuellement d’environ 1000 hectares. «Il est de notre responsabilité en tant qu’autorités publiques, a ajouté le ministre, d’éliminer les procédures bureaucratiques et de prendre en charge les préoccupations des investisseurs qui sont des partenaires dans la dynamisation de l’économie et la création de richesses et emplois».

Présidant la cérémonie de lancement des travaux de doublement de la RN 28 sur un tronçon de 14 km entre Barika et Seggana pour un montant de 700 millions de dinars, le ministre a salué l’esprit de solidarité manifesté dans l’initiative des entrepreneurs de réaliser ce projet à titre bénévole souhaitant voir l’opération se généraliser à travers le pays. «Notre défi est économique que l’on relève avec des mains algériennes», a déclaré le ministre qui a également salué le projet de fabrication de fibres aluminium concrétisé par un investisseur privé à Barika qu’il a inauguré.

«On est satisfait lors du constat du partenariat entre les autorités publiques, les autorités locales, les hommes d’affaires et les investisseurs», a indiqué le ministre qui ce souligné que «ce produit aujourd’hui fabriqué par des mains algériennes à travers un partenariat avec des experts étrangers et un taux d’intégration acceptable était importé à coups de devise».

Le ministre a ensuite inauguré une résidence universitaire de 1.000 lits à Barika et un complexe avicole de production d’œufs d’une capacité de 250.000 unités/jour réalisé par une investisseur privé à Ouled Djehich dans la commune de Bitam. Il a également posé la première pierre d’un périmètre d’irrigation agricole spécialisé en oléiculture dans la commune de M’doukal.

Durant la première journée de sa tournée de travail à Batna, marquée par l’inauguration et l’inspection de plusieurs projets dans nombre de communes, le ministre de l’Intérieur a également présenté, dans la soirée du samedi, ses condoléances à la famille de la victime du crash de l’avion militaire à Boufarik, le pilote-commandant Redha Feloussi.