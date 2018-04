Recyclage des déchets : Soutien total aux investisseurs

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé, hier à Béchar, le soutien total de son secteur aux postulants à l’investissement dans le marché de recyclage des déchets et autres métiers verts. «Nous soutenons toute opération d’investissement public ou privé, notamment celles des jeunes, dans le marché de recyclage des déchets et autres métiers verts, pour lancer une véritable économie verte dans les différentes régions du pays», a indiqué la ministre, à l’occasion de sa visite au centre intercommunal d’enfouissement technique (CIET) de Béchar.

En visitant certaines structures du centre, elle a insisté sur la concrétisation en son sein du projet de création d’une unité automatique de traitement des déchets. Ce projet, proposé par la direction du centre et celle du secteur de l’Environnement, vise à doter le CIET de Béchar d’une unité économique, dans le cadre du recyclage des déchets, estiment des responsables de ces deux directions. Actuellement, l’activité de traitement et de récupération des déchets se fait manuellement au niveau de ce centre (178,39 tonnes de déchets récupérés en 2017), alors que durant la même année, près de 40.000 tonnes de divers déchets ont été acheminés par la chaîne de collecte mobile de l’entreprise publique locale «Saoura Net», à travers les communes de Béchar et de Kenadza. Implanté sur une superficie de 30 hectares et ayant nécessité un investissement public de plus de 450 millions DA (réalisation et équipement), ce CIET, mis en service en 2016, offre, à travers ses 4 casiers de 500.000 m3 chacun, une capacité de gestion intégrée quotidienne, durant les 20 prochaines années, de plus de 300 tonnes de déchets des communes de Béchar et Kenadza, signalent ses responsables.

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables a procédé par la suite à l’inauguration de l’observatoire de surveillance de la qualité de l’air, dont la réalisation et l’équipement ont nécessité une enveloppe de 120 millions DA. Cette nouvelle structure environnementale, dotée d’équipements modernes répondant aux normes mondiales en matière de surveillance de l’air, vise la mise en place dans la région de moyens techniques et humains pour la surveillance de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement, a indiqué la membre du gouvernement. «Elle aura aussi comme mission le renforcement et l’enrichissement des connaissances scientifiques en la matière, et constituera un outil pour la communication et l’information du public et des structures publiques sur l’état de l’air, tant dans la région que dans le pays», a expliqué Mme Zerouati.

Le projet de réalisation d’une inspection régionale de l’Environnement à Béchar a été l’autre site relevant du secteur qui a été visité par la ministre, qui a déploré l’état du chantier, par l’inadaptation de son architecture et de ses structures aux conditions climatiques et naturelles de la région. Cette situation a incité la ministre à donner des instructions fermes pour remédier à certains pans de ce chantier, qui a nécessité un investissement sectoriel de 45 millions DA pour sa réalisation. Auparavant, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables avait visité, samedi en soirée, un tronçon du projet de réalisation d’un réseau d’éclairage public en photovoltaïque (énergie solaire).

Le projet prévoit, dans une première phase, la réalisation de 232 points dans la commune de Béchar, avant sa généralisation, et aussi des économies financières dans les dépenses communales, ont indiqué les responsables de l’entreprise publique «Saoura Nour» qui pilote le projet. Mme Zerouati a également visité le parc citadin de Béchar en fin de travaux, appelé à être inauguré le 8 mai prochain.

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables a achevé sa visite de travail à Béchar par une rencontre avec le mouvement associatif local, au cours de laquelle plusieurs questions et thèmes liés à la participation du mouvement associatif à la protection de l’environnement ont été débattus. (APS)