Nouvelle promotion de policiers : 153 lieutenants prêtent serment à Alger

Une nouvelle promotion de lieutenants composée de 153 policiers dont 27 éléments féminins, a prêté serment hier à la Cour d'Alger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La cérémonie de prestation de serment de cette promotion de lieutenants de police ayant bénéficié d'une promotion exceptionnelle s'est déroulée sous la supervision du président de la Cour d'Alger en présence du directeur des ressources humaines à la DGSN, l'inspecteur régional de la police du Centre (Blida), de cadres supérieurs de la DGSN et des médias, précise la même source. Après avoir prêté serment, les éléments de cette nouvelle promotion sont habilités à accomplir leurs fonctions et à exercer leurs prérogatives en leur qualité d'officier de police judiciaire, "en s'engageant à assurer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens en respectant les principes des droits de l'homme conformément aux lois de la République". "Selon l’article 12 du code de procédure pénale en Algérie, le serment est l'engagement et l'honneur sur lequel repose la déontologie de la Police judiciaire chargée des recherches et des investigations dans les affaires criminelles, parallèlement à la collecte des preuves susceptibles de confondre leurs auteurs, avant l’ouverture d’enquêtes judiciaires à leur sujet", ajoute la même source. "Le serment est au cœur des missions des officiers de la Police judiciaire pour leur permettre d'accomplir leurs missions d'autant que les programmes de formation modernes adoptés dans les différentes écoles de police permettent aux élèves d'acquérir les expériences et les performances techniques modernes pour une meilleure maitrise et à même à faire face avec plus d'efficacité aux différentes formes de criminalité outre la sécurisation des citoyens, la protection de leurs biens et le maintien de l'ordre public".