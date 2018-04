Tourisme saharien : Plaidoyer pour la réouverture des sites fermés

"La réouverture des sites fermés aux touristes étrangers dans la région de l'Ahggar est une condition indispensable pour la relance de l'activité touristique dans la région".

De nos envoyées spéciales

a Tamanrasset : Salima Ettouahria et Nesrine Terrab

C'est du moins ce qui a été estimé, hier, par les participants lors d’une journée d'étude sur le tourisme et son rôle dans le développement de l'économie nationale, au centre universitaire de Tamanrasset par l'association "Forum Atakor" en collaboration avec les deux ministères de la Culture et celui du Tourisme.

L'expert et consultant en tourisme, Said Boukhelifa a mis en relief les potentialités touristiques du pays et de la région de Tamanrasset qui selon lui sont d'une richesse énorme. Il a regretté le fait de fermer des sites aux touristes étrangers, le qualifiant de «gaspillage énorme». Pour cet expert, qui cite le témoignage d'un journaliste étranger, l'Algérie est meilleure que le Maroc et la Tunisie réunis, cela en termes de potentiel touristique. Selon lui, un financement suffisant adossé à une volonté politique pour développer le tourisme dans l’Ahaggar, selon les normes internationales en faisant appel aux experts, on pourrait faire en sorte que la destination de l'Ahaggar, dont la superficie correspond à celle de la France, à être dans le top 10 des destinations dans lequel figure Marrakech. Il ajoutera dans le même ordre d'idée qu'une destination touristique se construit sur une durée de 20 ans, période nécessaire pour réaliser des hôtels, moderniser et rénover ceux qui existent et de former le personnel puis faire la promotion de cette destination à l’étranger. Pour sa part, l'opérateur touristique Benabdelkrim Abdelkrim a imputé la stagnation de l'activité touristique dans la région de l'Ahaggar à la fermeture des sites touristiques. «C'est à partir de février 2010, lorsque les sites les plus prisés par les touristes nationaux et étrangers tel que le Tassili Hoggar ont été fermés, que l'activité s'est nettement arrêtée», a-t-il regretté. Pour cet opérateur, le tourisme est persécuteur d'autres activités telles que l'agriculture, l’artisanat, l'élevage et le petit commerce. Il est devenu de ce fait; la seule source de revenus non pas pour le seul voyagiste mais également pour une grande frange de la population autochtone. En chiffres, il dira que pas moins de 6.000 âmes vivent exclusivement de ses rentes. «Tout ce monde composé majoritairement de jeunes a été relié au chômage forcé et par conséquent, il devient une cible pour les trabendistes et les terroristes qui sont à la recherche de nouvelles recrues», a-t-il dit. Ainsi, M. Benabdelkrim estime que l'ouverture des sites les plus prisés par les touristes est l'une des conditions sine qua non pour une relance effective du tourisme saharien. «Il en va de même pour le visa qui doit revenir à son système d'antan soit s'octroyer sur une simple invitation des agences de voyage», a-t-il également suggéré.



Le ministère de la Culture apporte sa contribution



Aussi, pour le même intervenant, il serait pertinent et économiquement fiable de doter le secteur du tourisme d'un fond spécial qui le protègera contre d'éventuel cas de sinistre auxquels il pourrait être amené à y faire face. Pour développer le tourisme domestique, il est indispensable également selon M. Benabdelkrim, que le coût du billet d'avion soit révisé sensiblement à la baisse. Le billet d'Air Algérie est parmi les plus chers au monde. S'exprimant à la même occasion, le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Tamanrasset, Moulay Abdelmalek, a reconnu que depuis l'année 2010 jusqu’à 2016, l'activité touristique dans la région de Tamanrasset a connu une situation de stagnation. Pour remédier à cette situation, le même responsable a expliqué qu'au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, il a été décidé de se tourner vers le tourisme domestique pour pallier au tourisme réceptif. Ainsi, pour développer cette forme de tourisme, la tutelle, explique M. Abdelmalek, a mis en place une plate-forme multisectorielles avec, notamment le ministère des Transports dans le but de revoir les coûts de la billetterie. Cette coordination a permis selon lui, «une augmentation des frais touristiques pour les touristes nationaux». Pour la saison actuelle, «ils étaient quelques 6.000 touristes nationaux qui ont visité la région de Tamanrasset et 2.040 touristes étrangers», a-t-il avancé, soulignant que ces chiffres sont encourageants pour mieux préparer la saison prochaine, qui s'étend du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Le secrétaire général du ministère de la Culture, qui était également présent à cette occasion, a précisé que toutes les institutions du ministère qu'il représente, sont mobilisées pour accompagner la dynamique de relance du tourisme. Il fera savoir que tout un programme de contenus culturels, a été tracé pour accompagner la saison estivale. «Nous somme présent à travers les festivals pour accompagner le tourisme qu'il soit thermal, de montagne». «Nous partons du principe que la culture est un contenu extrêmes important pour développer le tourisme, et le tourisme est un contenu qui n'est pas de moindre importance pour enrichir l'économie algérienne et contribuer à son indépendance des revenus des hydrocarbures", a-t-il expliqué. Concernant la région de Tamanrasset, le même responsable a indiqué que son ministère a procédé au renforcement de ces équipes au niveau des parcs de l'Ahaggar et de Tassili pour accompagner l'offre touristique dans cette région.