Pour sa contribution au service de la culture : Vibrant hommage à Mouloud Kacem Naït Belkacem

L’association El-Djahidhiya a repris ses activités culturelles, hier, à l’occasion de la célébration de Youm El-Ilm, à travers une conférence sur l’apport culturel et intellectuel de Mouloud Kacem Naït Belkacem, en présence d’éminents écrivains et universitaires.

Après plusieurs mois de fermeture, l’association a enfin repris ses activités à son siège historique sis rue Ahmed-Reda-Houhou à Alger.

A cette occasion, son directeur, Mohamed Tine, a appelé les intellectuels algériens à booster les activités de l’association en y assistant en masse et en animant des conférences.

« Nous devons poursuivre la mission des fondateurs de cette mythique association, à leur tête Tahar Ouettar. Nous avons le devoir de continuer à jouer un rôle important dans la société en étant un atout de la contribution de l’élite intellectuelle pour enrichir le legs culturel et intellectuel de l’Algérie », a déclaré le président de l’association dans son allocution d’ouverture. Pour la thématique de la rencontre, Mohamed Tine a affirmé que Mouloud Kacem Nait Belkacem ne cessait d’examiner et de questionner ses idées dans les nombreux travaux qu’il a élaborés au service de la culture et de la pensée algériennes.

« Il avait une forte personnalité et un savoir gigantesque, il a dignement représenté l’Algérie dans le concert des nations », a-t-il noté, avant de revenir sur sa sagesse et sa tolérance religieuse : « Il était tolérant et ouvert d’esprit pour créer les ponts de rassemblement des efforts de la nation. Il a beaucoup apporté à l’Algérie post-indépendante avec comme meilleur exemple sa création des rencontres sur « La connaissance de la pensée de l’Islam » en 1968 que l’Etat a adoptées en colloque international », a-t-il souligné.

De son côté, le docteur Mohand Arezki Ferrad a énuméré les nombreuses contributions de Mouloud Kacem Nait Belkacem pour l’instauration d’une pensée algérienne post-indépendante.

Parmi les ingénieuses réalisations du défunt, la formation des imams dans plusieurs domaines afin de défendre comme il se doit l’image de l’Islam, ainsi que la valorisation du rôle des zaouïas qui, selon lui, sont la seule institutions à avoir pu préserver l’identité algérienne depuis de nombreux siècles.

« A son époque, les imams ont bénéficié de formations pluridisciplinaires. Pour lui, l’imam devait avoir une connaissance globale de toutes les doctrines et religions pour mieux défendre l’image de l’Islam. Mouloud Kacem Nait Belkacem a vite appréhendé que les zaouias sont la mémoire de l’identité, du savoir à travers les siècles en préservant l’identité culturelle des Algériens, en dépit de la perte de la souveraineté », a-t-il expliqué.

L’interlocuteur a par ailleurs souligné le savoir encyclopédique de Mouloud Kacem Nait Belkacem et sa parfaite connaissance des langues.

« Il maîtrisait parfaitement l’arabe, l’amazigh, le français, l’anglais, l’allemand et le suédois, il est clair que cette richesse linguistique produit un homme tolérant, démocrate et ouvert aux autres opinions. Il a préparé un doctorat en Allemagne sur « La liberté chez Emmanuel Kant », a-t-il noté. Et puisque les Allemands accordent beaucoup d’importance à l’histoire et à la mémoire de la nation, ce passage chez deutsch lui a inculqué les valeurs de l’obligation de s’intéresser à l’histoire pour avoir des perspectives lointaines, choses qu’il a transcrites dans ses cinq ouvrages et ses nombreuses contributions à la presse et aux revues spécialisées de l’époque.

« Mouloud Kacem Nait Belkacem a eu l’idée de l’écriture de l’Iliade de l’Algérie de Moufdi Zakaria. Il travaillait sur l’identité de l’Algérie maghrébine, arabe, africaine, méditerranéenne et universelle, en insistant que cette dernière ouvrait la porte à la modernité tout en assumant son authenticité. Hélas, ses valeurs n’ont pas été adoptées par l’Etat algérien après la mort de Houari Boumediene, date à partir de laquelle Mouloud Kacem Naït Belkacem a été marginalisé », a déploré le conférencier.

Originaire du village Belaaguel à Ighil Ali, Mouloud Kacem Naït Belkacem (1927-1992) apprend le Coran et la langue arabe dès son jeune âge, il fait des études à Tunis et au Caire où il obtient une licence en philosophie.

Il fréquente alors la Sorbonne pour enrichir ses connaissances. Membre des Académies de langue arabe de Jordanie, d’Égypte et de Syrie, il rejoint la Révolution algérienne en 1954. Après l’indépendance de l’Algérie il est nommé ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, puis chargé du Haut conseil de la langue arabe. Il a contribué à la promotion et l’enrichissement de l’identité algérienne, à la préservation et la sauvegarde de la langue arabe dans sa dimension culturelle.



Kader Bentounès