Salon national de l’artisanat : Une affluence remarquable

Le deuxième Salon national de l’artisanat, qui se poursuit au complexe de la jeunesse 8- Mai 1956, au centre de Sidi Bel-Abbès, enregistre une affluence remarquable des visiteurs. Organisée depuis le début du mois d’avril en cours, cette manifestation suscite un engouement auprès des visiteurs, surtout les week-ends où ils affluent en grand nombre pour découvrir et faire achat de meubles, de bijoux, de produits de céramique, de cuivre, de poterie et des gâteaux traditionnels, entre autres.

Ce Salon national a été marqué par une forte participation d’artisans représentant 48 wilayas. Ses stands étalent des produits d’artisanat qui caractérisent chaque région, a déclaré la présidente de l’association locale «Emblème du patrimoine authentique». Fettouh Fatéma Zohra a souligné que ce Salon constitue une manifestation culturelle importante coïncidant avec la célébration du Mois du patrimoine. Il offre une occasion pour les artisans du pays pour se rencontrer et échanger leur savoir-faire, a fait savoir Abdelkader, artisan de Tlemcen spécialisé en fabrication du cuir, qui expose des cartables et sacs en cuir à la broderie manuelle raffinée.