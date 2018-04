Tébessa : Un terroriste capturé

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une embuscade tendue hier par un détachement de l’Armée nationale populaire à Tébessa (5e RM), un terroriste a été capturé. Il s’agit de H. Oussama, dit Abou Der. L’opération a permis de récupérer un fusil-mitrailleur de type Steyr et quatre chargeurs garnis», précise un communiqué du MDN. D’autre part, suite à l’opération menée vendredi dernier par un détachement de l’ANP dans la zone de Ain Loubna, à Ziama Mansouria, dans la wilaya de Jijel (5e RM), ayant permis la capture de trois terroristes et la récupération d’une quantité d’armes et de munition, et «grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert et exhumé, à Jijel (5e RM), le corps du terroriste abattu K. Abdelkarim, dit Abdelouahed Abou Doudjana, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994», note la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de l’ANP et de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Relizane (2e RM), deux narcotrafiquants en possession de neuf kilogrammes de kif traité. De même un contrebandier a été arrêté et sept motocyclettes saisies à Biskra (4e RM), alors que d’autres détachements de l’ANP ont saisi, en coordination avec les Services de Douane, à Ouargla (4e RM), 15.000 boîtes de cigarettes et 948 unités de différentes boissons destinées à la contrebande», ajoute la même source. Dans le même cadre, un détachement de l’ANP «a arrêté à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), vingt contrebandiers en possession d’équipements et outils d’orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué à Skikda (5e RM) une tentative de contrebande de 3,1 kilogrammes de corail».

En outre, des éléments de l’ANP et de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Béchar et Souk-Ahras immigrants clandestins de différentes nationalités africaines, alors que des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Annaba quarante-deux personnes lors de tentatives d’émigration clandestine à bord d’embarcations de construction artisanale», conclut le communiqué.