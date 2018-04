Crash de l’avion militaire : Une caravane baptisée Martyrs du 11 avril

L’Espace vétérinaire algérien (EVA) participera à la célébration de la journée internationale de la Médecine vétérinaire, prévue à Tunis, en organisant une caravane de la profession baptisée «Martyrs de l’avion militaire du 11 avril», a-t-on appris hier auprès de cet Espace. Célébrée le 28 avril de chaque année, cette journée mondiale coïncidera, cette année, avec le 60e anniversaire de l’ordre des médecins vétérinaires tunisiens. Elle sera une occasion pour les vétérinaires algériens de participer aux festivités de cette journée très riche en activités tout en rendant un vibrant hommage aux victimes du crash de l’avion militaire, survenu le 11 avril dernier faisant 257 victimes, a souligné à l’APS, Fayza Boukhadra, membre de cet Espace. Pour l’occasion, une caravane algérienne, baptisée «Martyrs de l’avion militaire du 11 avril», matérialisera cette participation avec la présence d’une cinquantaine de vétérinaires représentant diverses régions du pays. Un accord de partenariat sera signé entre l’EVA et l’Union générale des médecins vétérinaires tunisiens (UGMVT) dans le but de renforcer la coopération bilatérale et multiplier les échanges d’expériences et de formation. Il est prévu également l’organisation conjointe d’événements liés à la profession. Cette participation sera également une occasion d’annoncer la 13e édition de l’EVA, prévue en septembre prochain. Cette édition aura pour la première fois une dimension maghrébine, a-t-on fait savoir de même source.

Plus de 12 pays arabes, africains, européens et asiatiques célébreront cette journée mondiale à Tunis, et qui aura comme thème principal «Les zoonoses», conclut-on de même source.