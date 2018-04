Droits de l’Homme : Le département d’état américain salue les grandes avancées enregistrées en Algérie

Dans son rapport annuel dressant le bilan des activités 2017 sur les droits de l’homme, le département d’Etat américain a mis en avant, vendredi dernier, les grandes avancées enregistrées, en la matière, par l’Algérie.

En effet, bien que traitant de divers aspects liés à la pratique démocratique dans le monde, ce rapport a notamment salué les réformes ayant permis d’assurer le respect de l’intégrité des personnes et des libertés individuelles en Algérie, soulignant les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir les droits de l’homme. Dans ce contexte, ce département relève que «l’Algérie n’a enregistré aucune privation arbitraire de la vie ou de crimes pour des motifs politiques». De même «aucune disparition ou condamnation pour torture n’a été signalée durant l’année écoulée», estiment également les rédacteurs du document. Le département d’Etat rappelle, à ce titre, que la loi algérienne interdit la torture et prévoit de lourdes peines d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans pour les agents publics reconnus coupables de torture.

Aussi, pour ce qui concerne les conditions de vie dans les prisons et les centres de détention, ce document est là aussi positif, puisqu’il affirme qu’«elles ne soulèvent pas de préoccupations en matière de droits de l’homme», partant du constat que «le gouvernement algérien a en effet consacré des centres de détention spécifiques aux prisonniers âgés de moins de 27 ans». Selon le même rapport, la surveillance indépendante des prisons est assurée en Algérie.

Et justement, pour assurer une meilleure transparence dans ce domaine, «le gouvernement a autorisé le Comité international de la Croix-Rouge et des observateurs locaux des droits de l’homme de visiter les prisons et les centres de détention où les conditions carcérales sont conformes aux normes internationales», souligne également le département d’Etat.

La publication de la 42e édition de ce rapport, met aussi, en avant, les autres dispositions prises par les autorités pour assurer une meilleure prise en charge des détenus, telles que «la création d’un bureau chargé des droits de l’homme auprès de la DGSN et dont l’une des missions qui lui sont assignées est l’amélioration des conditions de détention».



«La liberté d’expression et de la presse garanties»



Par ailleurs, ce rapport présenté par le secrétaire d’Etat, par intérim, John Sullivan, affirme que les libertés individuelles, y compris la liberté d’expression et celle de la presse, sont garanties en Algérie, relevant aussi que la Constitution consacrait la liberté de la presse, alors que «les débats publics et les critiques des médias à l’égard du gouvernement, largement répandus», sont tolérées. D’ailleurs, force est de constater que les organisations de la société civile, l’opposition et les différents partis politiques accèdent aux médias et les utilisent pour exprimer leurs points de vue. Les internautes exercent leurs droits à la liberté d’expression en ligne, y compris par le biais de forums, des réseaux sociaux et de courriers électroniques.

S’étendant justement sur cette notion de promotion des libertés, la diplomatie américaine note que la Constitution donne aux citoyens la possibilité de choisir leur gouvernement lors d’élections libres, périodiques et équitables, au suffrage universel et égal et au scrutin secret. Dans cette optique, le rapport met en exergue la révision de la Constitution en 2016 qui a, entre autres, limité les mandats présidentiels à deux exercices. Citant le constat établi par les observateurs internationaux des élections législatives de 2017, le département américain souligne «l’organisation réussie de ce scrutin». Toujours au cours de l’exercice 2017, le département d’Etat a largement noté le fait que «les Organisations non gouvernementales et les groupes locaux de défense de droits humains en Algérie ont continué d’activer en toute liberté». Pour sa part, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) qui a remplacé la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme «dispose d’une autonomie budgétaire et a la responsabilité d’enquêter sur les violations présumées des droits de l’homme», note également le rapport avec satisfaction.



Les efforts de l’Algérie dans la prise en charge des réfugiés salués



Il en est de même pour ce qui concerne la protection apportée par l’Algérie aux milliers de réfugiés sahraouis, constate le département américain, tout en indiquant que «le gouvernement a augmenté son soutien aux Sahraouis pour parer aux conséquences de la baisse de l’aide des donateurs internationaux».

L’Algérie offre également une protection contre l’expulsion des réfugiés, menacés dans leur pays d’origine. Le département d’Etat, qui cite des observateurs internationaux, a reconnu que depuis le début des violences au Mali en 2012, «l’Algérie a fait face à des flux de migrants incompatibles avec les mouvements migratoires traditionnels», ce qui contredit largement les allégations de certaines organisations humanitaires à l’égard de l’Algérie, quant au non-respect des droits des réfugiés.

Il y a lieu de souligner à la fin que la législation nationale «garantit la protection aux étrangers qui entrent de manière régulière en Algérie et un traitement spécial aux catégories vulnérables de migrants clandestins lors des opérations de rapatriement vers leur pays d’origine (mineurs, femmes enceintes...).

Interpellé récemment sur cette question par les députés de l’APN, le ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Bedoui, a indiqué que «sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les différentes institutions de l’Etat réservent un traitement humain aux migrants clandestins, lors de leur prise en charge». «L’Algérie croit profondément que plusieurs migrants clandestins sont contraints de venir dans notre pays, en quête de sécurité», a-t-il affirmé, précisant que «des groupes et des réseaux criminels organisés exploitent leur situation vulnérable et activent dans la clandestinité en vue de faciliter l’arrivée d’autres migrants pour les exploiter».

M. Bedoui a indiqué que l’Algérie est consciente de ces dangers, saluant «les efforts consentis par l’Etat pour endiguer ce phénomène».

Amel Zemouri