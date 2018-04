M. Zemali à Adrar : Promouvoir l’emploi

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a appelé, hier à Adrar, à intensifier les efforts avec tous les partenaires, pour promouvoir l’emploi dans cette wilaya. «Il appartient d’intensifier les efforts en impliquant l’ensemble des partenaires concernés, à l’instar du secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels et les entreprises économiques opérant dans la région, pour promouvoir l’emploi dans cette wilaya», a indiqué le ministre, en marge de l’inauguration d’un nouveau de siège de l’Agence locale de l’emploi, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya. «Cette coordination entre les différents partenaires du secteur de l’Emploi permettra de bien maîtriser les besoins du marché du travail et de favoriser la création de nouvelles micro-entreprises, appelées à contribuer au développement local», a-t-il ajouté dans ce contexte.

M. Zemali a mis l’accent, en outre, sur l’importance de l’assainissement des fichiers des services de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), en vue d'identifier le nombre réel des demandeurs d’emploi dans la wilaya. Le ministre a insisté également sur la nécessité de garantir la priorité aux demandeurs d’emploi ayant passé par le Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) en matière des placements classiques, tout en étant attentif aux préoccupations soulevées par des jeunes demandeurs d’emploi, notamment des doléances liées aux exigences de certaines entreprises économiques en matière de recrutement. Au cours de sa tournée, Mourad Zemali s’est enquis du fonctionnement d’une micro-entreprise montée par le biais du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), spécialisée dans la production des équipements métalliques.

Il a appelé, à cette occasion, à encourager ce genre d’activités susceptibles d’accompagner le secteur agricole dans la wilaya d’Adrar. Sur site, M. Zemali a exhorté la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJA) à intensifier le partenariat avec les micro-entreprises, tout en soulignant l’importance de multiplier les actions de coordination entre les promoteurs et les jeunes porteurs de projets, notamment les diplômés, en vue de promouvoir l’entrepreneuriat.

Le ministre a visité également une micro-entreprise spécialisée dans le domaine du recyclage des déchets en plastique, créée dans le cadre de l’ANSEJ au niveau de la zone industrielle, au chef-lieu de wilaya. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui poursuivra sa tournée dans la wilaya, aura à attribuer des décisions aux jeunes bénéficiaires au titre de divers dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes, d’ordres de service et des Contrats de travail aidé, avant de présider une cérémonie de signature d’une convention formation-emploi. Au terme de sa visite, Mourad Zemali présidera une rencontre régionale sur la promotion de l’emploi dans les wilayas frontalières.