Lutte contre le sectarisme et la violence : La vigilance s’impose aux parents et enfants

Lors de la visite de travail et d’inspection, qu’il a effectuée hier dans la wilaya de Sétif, M. Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, accompagné du wali, a inspecté et inauguré plusieurs projets relevant de son département, et procédé à l’ouverture de la 3e édition du colloque national, consacré, cette année, à «La famille heureuse», et dont le thème se rapporte à «L’éducation des enfants sous les défis contemporains».

Dès son arrivée à Sétif, en effet, le ministre se rendra à la maison de la Culture Houari-Boumediène, où étaient regroupés, en plus de responsables d’organisations, des universitaires, cadres du secteur, imams émanant de l’ensemble des wilayas du pays et des mourchidate et enseignantes des écoles coraniques.

Une rencontre dont le ministre ne sera pas sans faire état de l’importance, sachant qu’elle consacre ses travaux à un thème d’actualité qui touche à la famille et, par déclinaison, les enfants dans un monde qui connaît de profondes mutations qui ne sont pas sans affecter négativement cette frange de notre société.

Aussi se félicitera-t-il du choix d’un tel thème et de la présence à ce colloque, soulignant la symbiose qui doit prévaloir entre l’université et la mosquée, ainsi que la réflexion qui doit s’instaurer autour d’un tel phénomène pour resserrer les rangs de la société.

Un thème, dit Mohamed Aïssa, qui passe, dans une famille heureuse, par la réconciliation de toutes ses composantes avec Dieu, et une société constamment attachée à ses valeurs et à ses constantes face à l’impact produit par toutes ces invasions que produit ce nouveau monde et ses incursions dans cet espace d’agression où nos jeunes ne sont pas immunisés.

Des jeunes qui succombent souvent à cette déferlante de nouveaux moyens de l’électronique, dont le ministre, chiffres à l’appui, dira l’effet produit sur les jeunes quand on sait, notamment que ces applications vont souvent dans le sens de la propagation d’idées sectaires, de la haine et de la violence, voire l’extrémisme.

Il rappelle, à ce titre, les grandes orientations du Président de la République dans son message adressé à l’occasion de la Journée du savoir, et mettra l’accent sur la nécessaire préservation de l’identité nationale et la vigilance qui s’impose à tous les niveaux de la mosquée et le rôle d’un imam rayonnant sur tous les fronts, de l’école, l’université et les parents, afin de se prémunir contre les idées sombres et d’éclairer l’esprit de nos enfants, cet esprit qui a permis à nos aînés de relever bien des défis et de faire de nos jeunes aujourd’hui les artisans d’une Algérie forte et unie.

À Sétif, le ministre posera la première pierre de «Bordj El-Coran», avant d’inspecter la nouvelle annexe de l’Institut culturel islamique, un joyau dont il fixera, d’un commun accord avec le wali, l’ouverture avant de la fin de l’année avec l’organisation d’une rencontre internationale et la mise en place d’une fondation. Comme il se rendra à El-Eulma, pour inaugurer les nouvelles mosquées Fatima-Zohra et Imam Echafii, de même qu’une école coranique, et se dirigera à Aïn Azel pour poser la première pierre de la bibliothèque de l’école coranique Hamza-Ben-Abdelmoutaleb, et visiter le projet d’une école coranique à Aïn Arnet.

F. Zoghbi