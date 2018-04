Autoroute est-ouest : Achever le tronçon reliant Dréan aux frontières tunisiennes

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a présidé, hier à Alger, une réunion de coordination consacrée au suivi de l'état d'avancement des travaux de réalisation du dernier tronçon de l'autoroute est-ouest s'étalant de la région de Dréan (W. El-Tarf) jusqu'aux frontières tunisiennes, indique un communiqué du ministère. La réunion de coordination, à laquelle a pris part le wali d'El-Tarf, s'inscrit dans le cadre du suivi périodique sur le terrain des grands projets du secteur, ajoute la même source. La réunion a vu la présence d'intervenants des différents secteurs concernés par les travaux de réalisation de ce tronçon de 84 km, parmi eux des responsables de l'entreprise chinoise CETIC et l'Algérienne des autoroutes, des cadres de l'administration centrale et locale, et du bureau d'études en charge du projet, outre des représentants des ministères du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et de l'Industrie et des Mines, ajoute le communiqué.

L'objectif de la réunion est d'assurer une coordination sectorielle entre l'ensemble des parties, de noter les observations et obstacles qui entravent la réalisation du projet déjà mentionnés dans le rapport présenté par la comité ministériel de suivi, et de trouver les solutions idoines pour la réception de ce tronçon dans les délais impartis, précise le document.

M. Zaâlane a donné de fermes instructions pour une bonne coordination entre l'ensemble des intervenants dans ce projet, pour trouver des solutions à temps et œuvrer à hâter le rythme de réalisation, en profitant de l'amélioration des conditions météorologiques favorables à la poursuite des chantiers en prévision de la réception du projet qui fait l'objet d'un suivi spécial par le Président de la République concernant les délais de contrat, ajoute le document.