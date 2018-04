M. Bedoui à Batna : « les associations de parents d’élèves, des partenaires essentiels »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a fait part, hier à Batna, d'un projet d’une instruction interministérielle impliquant son département et celui de l'Éducation nationale relative à «l’accompagnement de chaque établissement scolaire par une association des parents d’élèves».

Inaugurant un nouveau lycée au pôle urbain Hamla-3, dans la commune d’Oued Chaâba, le ministre a annoncé qu’il sera procédé à la consultation du ministère de l’Éducation, afin de «n’ouvrir aucun établissement scolaire qu’en présence d’un représentant des parents d’élèves (association des parents d’élèves)», attestant que les associations des parents d’élèves sont des «partenaires essentiels».

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat, non pas seulement entre les institutions de l’État et les établissements publics, mais aussi entre tous les secteurs, a ajouté M. Bedoui, estimant que pour qu’«il y ait une dynamique participative, il faut une société civile structurée dans un cadre associatif qui porte cette dynamique vers une solidarité qui englobe tous les secteurs». Lors de l’inspection du réfectoire de ce nouveau lycée, le ministre a estimé impératif qu’il y ait, dans chaque école primaire, une cantine présentant convenablement un repas. Il a également appelé à la solidarité afin de présenter des repas scolaires équilibrés, assurant que c'est là l’objectif visé par son département. Dans le même établissement, le ministre a appelé à l’ouverture «immédiate» aux élèves de la salle de sports qui, a-t-il relevé, dispose de tous les équipements nécessaires favorisant de «bonnes performances scolaires».

M. Bedoui a également estimé que les décisions prises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de l’amélioration des conditions de vie et professionnelles des personnels de l’Éducation, sont de nature à les encourager à «réaliser davantage de résultats». Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en visite d’inspection de deux jours dans cette wilaya, avait entamé sa tournée en présidant une cérémonie de ré-inhumation de restes de 14 chouhada au cimetière des martyrs de la commune d’Oued Chaâba, avant d’inaugurer, au pôle urbain Hamla-3, un lycée, une polyclinique et une nouvelle sûreté urbaine.

Il a notamment estimé que «l’acquis de la sécurité et de la stabilité doit être ressenti par le citoyen algérien», assurant que ceci constitue un objectif pour son département, conformément aux instructions du Chef de l'État.

Le ministre poursuivra sa visite dans l'après-midi en se rendant dans les communes d’Aïn Touta, Barika, Bitam, M’doukal, Hassi, Aïn Djasser et Djerma, et y inspectera plusieurs projets de développement.