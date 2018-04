Assises nationales de l’agriculture : Au service de la souveraineté nationale

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche organisera, aujourd’hui, la session de clôture des 9 ateliers ouverts en mars dernier, dans le cadre de la tenue des Assises nationales de l’agriculture, a indiqué hier un communiqué du ministère.

«Dans le cadre de la tenue des assises nationales de l’agriculture, sur le thème «L’agriculture au service de la souveraineté nationale», sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lundi 23 avril 2018, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche organise la session de clôture des 9 ateliers au niveau du Centre international des conférences (CIC)», a précisé la même source. Cette session de clôture sera consacrée à l’examen et à la validation des recommandations des 9 ateliers ouverts le 11 mars.

Les investisseurs, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les transformateurs, les exportateurs, les chercheurs, les experts, les représentants des institutions financières, de l’encadrement central et local, des Chambres d’agriculteurs, des associations professionnelles et des ministères concernés, prendront tous part à cette session.

Découleront de cette session de clôture, des recommandations qui permettront «de mieux orienter les plans d’actions sectoriels, pour un développement agricole durable, pour une contribution dans la diversification de l’économie nationale, un renforcement du développement rural et de l’économie forestière, et une croissance durable des activités de la pêche et de l’aquaculture».

Les dites recommandations seront présentées, lors des Assises nationales de l’agriculture, prévues lundi. Pour rappel, les 9 ateliers ont porté sur plusieurs thématiques liées au foncier agricole, la ressource hydrique, la valorisation des produits agricoles et agroalimentaires, l’exportation des produits agricoles, le financement et les investissements agricoles et agroalimentaires, le développement rural et la promotion du patrimoine forestier, au développement de la pêche et de l’aquaculture, la formation et l’innovation, ainsi que l’organisation professionnelle et interprofessionnelle.