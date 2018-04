Service civil : Deux ans hormis Alger et Oran

«La durée du Service civil des médecins résidents est désormais fixée à deux années au lieu de quatre ans, à l’exception de deux wilayas, à savoir Alger et Oran.» C’est ce qu’a déclaré, jeudi, le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Omar Beredjouane.

S’exprimant sur les ondes de la radio Chaîne III, ce responsable a mis en exergue le fait que cette décision vienne en réponse aux revendications formulées par ces praticiens, précisant que les médecins résidents ont formulé, pour la première fois, cette semaine, une demande écrite concernant la modulation du service civil. «Nous avons pris en considération leurs propositions», a-t-il assuré, ajoutant que le ministère de la Santé a fait des efforts considérables concernant la modulation du service civil, qui est actuellement de deux années.

«L’objectif du ministère, c’est de rendre ce service incitatif, pour permette aux médecins résidents d’exercer leur travail dans de meilleures conditions», a également souligné M. Beredjouane. Celui-ci ne manquera pas par ailleurs de rappeler que le service civil est une obligation instituée par la loi 84-10, dans le but d’assurer une répartition des potentialités humaines à travers le territoire national. «Ce qui permet également, poursuit-il, la consolidation des liens de la solidarité nationale, mais aussi de garantir une couverture médicale spécialisée à l’ensemble des régions du pays.»

Le responsable a précisé : «Nous avons répondu de manière claire que l’abrogation de l’obligation du service civil n’est pas à l’ordre du jour. Le principe de la solidarité, qui, selon ses termes, est fondamental pour le système de santé.»

Cependant, dit-il, le ministère de la Santé a proposé des solutions concrètes, dans le cadre de la gestion de ce dossier. Soulignant les efforts consentis par la tutelle, à l’effet de trouver un terrain d’entente avec les médecins résidents, M. Beredjouane a indiqué qu’il y a eu des réponses concrètes à la majorité des points contenus dans la plateforme de revendications des médecins résidents, qui sont au nombre de 11.300.

«Il faut savoir que lors des réunions qui ont eu lieu avec les résidents, nous avons débattu les points essentiels contenus dans leur plateforme de revendications», a-t-il expliqué, faisant part de la décision prise par le ministère de la Santé et qui consiste à défalquer la durée du service militaire accomplie dans celle du service civil. «C’est l’avantage le plus important pour les médecins résidents», a-t-il noté, en énumérant d’autres acquis et avantages qui ont été enregistrés.

M. Beredjouane citera, dans ce contexte, la possibilité, dorénavant, de permettre le regroupement familial et l’accès au logement de fonction, précisant que les autorités locales sont en train de faire des efforts considérable pour le rendre disponible, et permettre, ainsi, au patricien affecté dans les régions enclavées ou éloignées de son domicile, de mener à bien sa mission. «Nous avons même conditionné l’ouverture de postes budgétaires à l’existence de plateaux techniques adéquats pour chaque spécialité», a expliqué M. Beredjouane, précisant qu’«il n’y aura pas d’affectation de spécialistes sans un plateau technique homogène, une instruction donnée par le ministre de la Santé à la commission d’affectation qui est instituée par décret ; donc les affectations se font dans la transparence absolue».

Le responsable a, aussi, fait savoir que les médecins pratiquant au titre du service civil bénéficieront, à l’avenir, de «mesures incitatives» sous la forme de dotations en numéraires variant de 20.000 à 60.000 dinars, compte tenu des zones géographiques de leur affectation.

Pour ce qui est du statut des résidents, le responsable a annoncé la tenue, lundi prochain, de la 1er réunion de travail qui s’attellera sur la révision de certains aspects liés au statut des résidents.

L’intervenant a, par ailleurs, annoncé l’examen, à partir de ce dimanche, du projet de loi sanitaire au niveau de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une session plénière qui portera sur différentes questions liée à la santé, entre autres les aspects incitatifs du service civil.

Kamélia H.