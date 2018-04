Activité partisane

Les moyens de sortie de la crise économique, le dialogue social et le dossier sécuritaire ont été parmi les points soulevés hier par les partis.

FLN

M. Ould Abbès : « 700.000 militants favorables à la réélection de Bouteflika »

Le secrétaire général du FLN confie que son parti a reçu 700.000 demandes émanant de ses militants et appelant le Président de la République à briguer un nouveau mandat. S’exprimant, hier, depuis Djelfa où il a présidé une rencontre régionale des élus locaux, Djamel Ould Abbès assure que le 5e mandat de Bouteflika est désormais «en route si Dieu le veut» et précise cependant que le dernier mot revient au Président.

«C’est au Chef de l’Etat de décider s’il doit continuer l’œuvre qu’il avait commencée en 1999. Personne ne peut se substituer à sa personne même si au FLN, nous avons toujours dit que Bouteflika reste notre candidat numéro un. Pour le bien du pays et ses enfants, notamment les jeunes générations, nous souhaitons qu’il se présente pour un 5e mandat », a-t-il expliqué, assurant au passage que le Président «se porte bien», ce qui veut dire, selon lui, le «FLN va bien».

Pour le SG, les acquis réalisés par notre pays depuis 1999 sont «énormes» et le bilan «positif».

Il parle même d’un exemple que le monde entier doit «méditer», qualifiant le Président d’«homme miracle». «Combien de logements ont été construits, combien d’écoles et d’universités ont vu le jour, combien de routes, de barrages ont été réalisés, de postes d’emploi créés», s’est-il interrogé.

Il a ajouté que le bilan élaboré par le parti sur les réalisations accomplies depuis 1999 sera prêt d’ici un mois, au plus tard, pour être présenté au Président de la République. Il comprend 2.000 pages, en sus d’un film documentaire retraçant les hauts faits d’armes de Bouteflika durant ces deux décennies.

«Ce sera la réponse aux voix qui s’interrogent sur le sort des 1.000 milliards de dollars dépensés», a-t-il ajouté, citant à titre illustratif les 4 millions de logements construits pour loger 20 millions de citoyens ou encore le nombre des barrages, passé de 30 à 80 en moins de 20 ans. Ould Abbès salue la démarche du gouvernement pour avoir décidé d’élaborer le bilan présidentiel et d’évaluer les réalisations.

Le SG a annoncé le report de la réunion du Comité central et rappelle que l’ère des collectes des signatures est désormais révolue, allusion faite aux initiatives visant sa destitution.

S. A. M.

Le RND forme les élus d’Alger

M. Chihab : « Restez proches des administrés »



«Restez proches de vos électeurs, reflétez la meilleure image du parti et faites preuve de conscience et de vigilance», tels ont été les maîtres-mots de l’allocution de M. Seddik Chihab, porte-parole du Rassemblement National Démocratique (RND), prononcée, hier, à l’occasion de l’ouverture des travaux d’une session de formation initiée au profit des élus locaux de la wilaya d’Alger.

Cette rencontre qu’a abrité la salle Ali-Maâchi du Palais des expositions, des Pins Maritimes a été mise à profit par les organisateurs pour mettre en lumière toute l’importance de «resserrer les rangs avec les élus», mais aussi pour leur faire comprendre l’impérieuse nécessité de rester proches des populations, de rester mobilisés et de faire preuve de conscience et de vigilance, d’autant — souligne le secrétaire du bureau de wilaya d’Alger — que «nous sommes dans une situation délicate à la fois sur le plan économique et social mais également sur le plan politique étant donné qu’une année nous sépare des élections présidentielles». Poursuivant ses propos, M. Seddik Chihab relève que «le RND, en tant que parti dans la majorité présidentielle, est contraint de redoubler d’efforts pour, à la fois, satisfaire nos engagements politiques avec le Président de la République et donner un contenu à son programme, à son discours et à ses orientations».

Evoquant un récent rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie émanant de la Banque mondiale, il dira : «Nous avons constaté, malheureusement, que même à ce niveau, il peut y avoir des manipulations».

Il fera remarquer cependant que ce premier rapport de la BM qui était ‘‘un peu alarmiste’’ et qui ‘‘reprenait des avis pas très au fait de la situation réelle de notre économie’’, a été précédé 48 heures plus tard par une version plus actualisée de ce document sur les perspectives économiques dans les régions du MENA. Toutefois, regrette M. Seddik Chihab, «cela permet à certaines voix de sauter sur l’occasion et présenter la situation comme étant très critique».

Il convient de rappeler dans ce contexte que la Banque Mondiale (BM) a rendu public mercredi dernier une nouvelle version actualisée de son rapport sur les perspectives économiques dans la région Mena, dans lequel elle a revu son évaluation de la situation économique en Algérie. Le rapport de suivi sur la situation économique dans la région Moyen- Orient et Afrique du Nord, publié lundi dernier, a été remplacé par une nouvelle version consolidée.

La BM a en effet diffusé lundi sur son site internet une version «non consolidée, basée sur des informations incohérentes concernant les perspectives économiques de certains pays, qu’elle a dû ensuite rectifier». Dans ses perspectives actualisées pour l’Algérie, la Banque note «le besoin de gérer avec soin le recours exclusif au seigneuriage pour financer le déficit» sans pour autant évoquer un scénario de crise financière qui pourrait secouer l’économie du pays, comme elle l’avait prédit dans sa première version du rapport. Les auteurs du rapport avaient affirmé qu’il est «difficile au gouvernement de résister au désir de retarder le rééquilibrage budgétaire, même si le pays se dirige vers une crise financière déclenchée» par le recours au financement monétaire.

Remarque importante à retenir, l’essentiel de l’évaluation concernant l’Algérie a été fondée sur un rapport, intitulé «Algérie : vision 2035», dont l’élaboration est au stade préliminaire.

Les observations qui peuvent y figurer ne représentent pas l’avis de la Banque mondiale tant qu’il n’est pas validé et publié par la Banque. Aussi, la référence à ce rapport a été supprimée dans cette nouvelle version actualisée du rapport. Le reste des prévisions chiffrées relatives aux grands indicateurs macroéconomiques du pays sont restées inchangées.

Avant l’ouverture des travaux de cette session de formation, le chargé des relations extérieures et de la communauté a instruit les présents à faire de leur mieux aux fins de sensibiliser davantage les citoyens sur l’importance des choix du RND concernant la politique économique du gouvernement.

Il a également souligné qu’il faut «être fier de notre secrétaire général, de ses convictions, de ses principes et il faut être fier aussi de la position que défend le RND».

Soraya Guemmouri



TAJ

Consolider le dialogue avec les partenaires sociaux



Le président du Tadjamou Amel El Jaaïr (TAJ), Amar Ghoul, a appelé hier d’Oum El Bouaghi à la poursuite de la consolidation du dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux. Dans une rencontre avec les militants de son parti en marge du 1er congrès de wilaya de préparation du congrès national, M. Ghoul a estimé que cette consolidation nécessite d’accélérer l’organisation d’assises nationales d’étude des dossiers du soutien et des transferts sociaux. Après avoir plaidé en faveur de la modernisation et de l’informatisation du système financier et bancaire basé sur une économie libre hors hydrocarbures, le président du TAJ a également appelé à hâter l’amendement des codes de commune et de wilaya, et à une prise en charge «sérieuse» des préoccupations des jeunes en matière d’emploi. Il a en outre considéré que l’institution de l’Armée nationale populaire représente ‘‘un acquis précieux’’, garant de la cohésion du peuple, de son unité et de sa sécurité. Il a également invité toutes les catégories de la société à se dresser tel un seul homme face à quiconque qui veut attenter à la stabilité et à la sécurité du pays.



PRA

Des mesures souveraines pour sortir de la crise



Le parti du Renouveau algérien (PRA) a salué, hier, par la voix de son secrétaire général, Kamel Bensalem, «les mesures souveraines» prises par l’Etat pour faire sortir le pays de la crise économique. Dans son intervention à l’ouverture des travaux du Conseil national du parti, M. Bensalem a affirmé que «les mesures souveraines prises par l’Etat pour éviter l’endettement extérieur, réduire l’importation et encourager la production locale commence à porter ses fruits», en témoignent «les chiffres présentées la semaine dernière par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia». M. Bensalem a souligné que le PRA «a soutenu le Président de la République dans le projet de réconciliation nationale, grâce auquel le pays a retrouvé la paix et la stabilité et continue à le soutenir à ce jour». «Grâce à la clairvoyance du Président Bouteflika, nous avons barré la route aux ennemis qui tentaient de semer la discorde et permis au peuple de vivre dans la sérénité et la sécurité, au moment où plusieurs pays, notamment arabes, sont divisés par les guerres et les scissions», a-t-il ajouté.

M. Bensalem a salué, en outre, les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) qu’il a qualifié de fierté de l’Algérie et de source de sécurité pour tous les Algériens, notamment en la conjoncture actuelle», mettant en avant tout l’appui dont elle a bénéficié de la part du peuple algérien». Le secrétaire général du parti a estimé qu’à «travers la décision portant l’officialisation de tamazight, le Président Bouteflika aura scellé l’unité nationale». Par ailleurs, il a exprimé son appui à la diplomatie algérienne qui a «gagné le respect de tous», saluant par la même occasion «la non-implication de l’ANP dans des opérations en dehors des frontières nationales».



Ligne Authentique

Prêter main forte à l’armée postée aux frontières



Le secrétaire général du Parti de la Ligne Authentique (PLA), Selam Abderrahmane, a appelé les citoyens de Tamanrasset à prêter main forte aux forces de l’Armée nationale populaire (ANP) postées aux frontières afin de faire face aux dangers qui guettent le sud du pays. Présidant un meeting avec les militants du parti à la maison de jeunes au centre-ville de Tamanrasset, M. Abderrahmane a indiqué que la mobilisation des citoyens autour des différents corps de sécurité contribuera à renforcer le front interne et à relever les défis sécuritaires dans la région.

A ce propos, il a mis l’accent sur la nécessité de soutenir l’investissement touristique dans la région de l’Ahaggar, soulignant que Tamanrasset est un grand réservoir pour l’activité touristique à travers ses multiples richesses en matière de tourisme. Le SG du parti a ajouté que ce meeting se veut une opportunité pour s’enquérir des préoccupations des citoyens et leur expliquer le programme du parti. Par ailleurs, M. Selam Abderrahmane a présidé l’installation du nouveau bureau de wilaya du parti PLA.

FNA

Nouveau mandat pour Moussa Touati

Les participants aux travaux du 4e Congrès du Front national algérien (FNA) ont plébiscité, hier à Alger, Moussa Touati pour un nouveau mandat d’une durée de 5 ans. M. Touati a affirmé que son parti «se tiendra, à l’occasion de la présidentielle prévue pour l’année 2019, aux côtés de celui qui sert l’intérêt de l’Algérie et qui œuvre à redonner à l’Algérie l’image qui lui sied dans les fora internationaux», ajoutant que l’Algérie, «qui était auparavant la Mecque des révolutionnaires, doit, désormais devenir une citadelle de la renaissance nationale». M. Touati a ajouté : «Il est vrai qu’au sein du FNA, nous étions des opposants au pouvoir, mais, aujourd’hui et après réflexion, nous nous sommes rendus compte que le problème réside dans les Assemblées élues qui ne servent pas l’intérêt du peuple. C’est la raison pour laquelle nous appelons à leur dissolution.» M. Touati a déploré le fait que «la discussion tourne désormais, à l’occasion de la prochaine présidentielle, autour des personnes, au lieu de focaliser sur les principes sur lesquels se construit le choix». Répondant à une réponse sur l’éventualité de se porter candidat à la prochaine présidentielle, M. Touati a indiqué que «cela serait prématuré», et que la décision revient aux membres du conseil national.



Parti des travailleurs

soutenir le pouvoir d’achat

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a exprimé, hier à Oran, son souhait de voir la «loi de finances complémentaire pour 2018» s’orienter vers l’aspect socio-économique. La responsable du PT a estimé que la loi de finances pour 2018 a été «injuste», expliquant qu’elle «n’a pas été à la hauteur des aspirations des couches sociales les plus démunies». «Il est du devoir de l’État de soutenir le pouvoir d’achat», a-t-elle souligné, ajoutant «nous nous attendons à une LFC sociale pour renforcer la sécurité nationale et la cohésion sociale», et «l’État doit parer à la vulnérabilité de la structure sociale par diverses mesures». La secrétaire générale du Parti des travailleurs a insisté sur la concentration des efforts sur la recouvrement des impôts et des crédits, et la lutte rigoureuse contre l’évasion fiscale, la contrebande et la corruption, pour protéger l’économie nationale. Louisa Hanoune a réitéré son appel au regroupement autour de la revendication de son parti visant à élire un conseil constitutif national pour faire face à différents enjeux et défis sur les plans national et international. Un Conseil, selon elle, susceptible de «garantir l’unité et la stabilité du pays».

Mouvement El-Islah

« Le printemps berbère », nouveau souffle à la démocratie

Le président du Mouvement El-Islah, Ghouini Filali, a estimé, hier à Béjaïa, que les évènements du printemps berbère ont «influencé l’ouverture démocratique» en Algérie, et leur avènement avait apporté un «nouveau souffle à l’exercice de la pratique démocratique». Intervenant, lors d’un meeting populaire organisé à la maison de la Culture, en signe de célébration du 20 avril, le leader d’El-Islah a surtout mis en évidence l’impact de ces évènements sur la situation politique du pays et les évolutions autorisées depuis lors, estimant que «le 20 avril a donné en fait plusieurs printemps dans tout le pays, auréolés en fin de parcours par la survenue des d’évènements analogues en octobre 1988 qui ont scellé la rupture avec l’hégémonie du parti et permis l’instauration du multipartisme, ainsi que la consécration des libertés, avant que le pays ne sombre dans la tragédie des années 1990». Filali Ghouini n’a pas manqué, à ce titre, de saluer la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui, a-t-il dit, a permis «d’arrêter les drames et les effusions de sang, et d’entrevoir l’avenir avec sérénité et cohésion». «Cette charte est d’une importance analogue au suffrage sur l’autodétermination du peuple pendant la Révolution», a-t-il souligné. Rebondissant sur l’amazighité, le président du mouvement El-Islah a salué également la décision de constitutionnaliser tamazight, inscrivant cette démarche dans une action globale de renforcement de la cohésion nationale et de préservation des dimensions qui font la vocation nationale, notamment l’islam, l’arabité et l’amazighité. M. Ghouini s’est dit favorable à la généralisation de la langue amazighe, prônant sa transcription en caractère arabe, sans pour autant en exclure les autres voies que sont le latin et le tifinagh. «C’est aux experts que revient le soin de trancher la question», a-t-il estimé.