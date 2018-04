NOUVELLES D’Annaba

Le développement local en ligne de mire

Seraidi, une des douze communes de la wilaya, demeure une des destinations touristiques les plus prisées de la région Est du pays, au vu de sa position géographique proche du littoral et culminant à plus de 900 mètres d’altitude du niveau de la mer.

C’est surtout en été que le site de Seraïdi est le plus fréquenté, devenant ainsi le premier pole d’attraction pour les estivants grâce à sa magnifique plage de Oued Bagrat prolongeant la corniche Annabie au nord. Justement, en prévision de la prochaine saison estivale qui s’approche à grand pas, le wali, Mohamed Salamani s’est rendu la semaine passée dans la commune de Seraidi pour s’enquérir de l’état général de cette commune. Il a inspecté, à l’occasion, les travaux de réalisation d’un projet d’éclairage public en photovoltaïques sur le chemin de wilaya 16 qui mène vers le chef lieu de commune, s’étendant sur une longueur de 8 km, pour un montant de 57 millions de dinars. La concrétisation de ce projet, qui devrait être livré avant le mois du ramadhan, a été confié à l’EPIC éclairage de la wilaya. Il a visité également l’internat d’un collège d’enseignement moyen fermé depuis des années. Il a été décidé qu’il sera converti en lycée, le premier établissement éducatif du genre dans cette commune. Avant le lancement de la réalisation de ce projet, des études techniques devront être élaborées dans les meilleurs délais pour permettre aux lycéens de Seraidi de ne plus faire de longs déplacements pénibles vers les établissements hors de leur commune.

Dans la localité de Bouzizi, le wali a constaté le retard énorme enregistré dans la réalisation des travaux d’aménagement et la préparation de la saison estivale. Le chef de l’exécutif s’est montré très intransigeant quant au manquement du devoir professionnel des responsables concernés de la commune et de la daira. Mohamed Salamani a annoncé que des décisions urgentes seront prises pour attribuer du projet portant aménagement urbain prévu dans la commune en prévision de la prochaine saison estivale. La réception de ce projet interviendra d’ici fin juin, a-t-il insisté, mettant l’accent sur la nécessite de réunir toutes les conditions nécessaires au bien-être des estivants qu’il ne faut pas décevoir. Le projet portant réalisation de l’éclairage public au profit des bénéficiaires de

52 logements ruraux dans la localité de Bouzizi, a été également inspecté par le wali, qui a instruit les responsables concernés à respecter les délais.



A.E.P à Seraidi



Le projet portant réhabilitation de la conduite de l’eau potable qui alimente la commune de Seraidi à partir de la station de Chaiba (Sidi Amar), a atteint un taux d’avancement de 75%, nous a indiqué, la chef de service au niveau de la direction des ressources en eau,

Mme Briki. La conduite est raccordée au réservoir de Seraidi à partir de trois stations de pompage par cascade sur un linéaire de 7 km. Avec la réhabilitation de ladite conduite pour un montant de 14 milliards de centimes, la baisse des déperditions d’eau sont estimées à 60%, a-t-elle expliqué, précisant que la population de la commune de Seraidi sera approvisionnée quotidiennement en eau juste avant l’arrivée du mois du ramadhan.

3es Journée du Centre de Lutte Contre Le Cancer d’Annaba

L’ambulation et l’optimisation des soins

en débat

Quelque 400 médecins spécialistes et généralistes nationaux et étrangers venus de France et des USA ont pris part aux travaux des troisièmes journées du centre de lutte contre le cancer d’Annaba (CLCCA), qui se sont déroulées à l’hôtel Sheraton, jeudi et vendredi derniers.

Ouvrant cette manifestation scientifique, le chef de service d’oncologie médicale au CHU de Annaba et co-présidente du comité d’organisation de ces journées, la Pr Djedi Hanene, a mis l’accent sur l’importance du thème central «Vers l’ambulatoire et l’optimisation des soins en cancérologie» et son impact sur la prise en charge des patients. Elle a exposé les objectifs de cette rencontre scientifique qui vise, selon elle, à faire le point sur l’optimisation des soins en matière de cancérologie ciblant toutes les spécialités et de développer des soins ambulatoires afin de limiter l’hospitalisation des patients. L’ambulatoire représente 15 à 20% de l’activité du CLCCA, a fait savoir la présidente des 3es journées révélant qu’il y a de nouveaux médicaments qui viennent d’être enregistrés par le ministère de la Santé.

S’inscrivant dans le cadre de la formation continue nécessaire à l’amélioration de la prise en charge des patients, cela (prise en charge) passe par l’éducation thérapeutique et grâce à l’utilisation de médicaments innovants, en comprimés notamment, a indiqué Djedi Hanene, insistant sur la préparation psychologique du malade ainsi que du soignant.

Ce rendez-vous scientifique a permis un échange d’expériences et de connaissances entre les praticiens du domaine.

Les patients souffrant de la pathologie du cancer en général ont être soignés grâce aux avancées réalisées à la faveur des nouveaux équipements qui ont permis une impulsion à cette discipline médicale, ont souligné des participants que nous avons approchés. Il existe actuellement plus de 3000 nouveaux patients qui sont touchés par le cancer chaque année dans la région.

«En 2017, le service d’oncologie d’Annaba a enregistré 1.300 nouveaux cas, et en radiothérapie c’est presque la même chose», a tenu à préciser la Pr Djedi.

En plus des séances plénières, une trentaine de communication ont été présentées. Des ateliers ont marqué également les travaux de cette rencontre organisée par le CHU d’Annaba en collaboration avec la Société Algérienne Médicale (SAOM) sous le haut patronage du ministre de la Santé.

journée Mondiale de la santé

hommage au cadre du secteur

La journée Mondiale de la santé qui a réuni au Palais des arts et de la culture Mohamed-Boudiaf de Annaba, outre les autorités locales, à leur tête le wali, Mohamed Salamani, les professionnels du secteur, les étudiants en médecine de l’université Badji-Mokhtar, a été une occasion pour rendre hommage à tous les directeurs de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière se succédant les uns âpres les autres à la tête du secteur au niveau de la wilaya depuis 1962. Il s’agit notamment de feu le Dr Khan, Messikh, Lehtihet, Ouartani et Aberkane Abdelhamid qui était également ministre de la Santé et de l’Enseignement supérieur. Ils ont été honorés en guise de reconnaissance de leur contribution à la promotion de la santé publique dans la wilaya.

Cinq communications traitant du dépistage du cancer colorectal au personnel du CHU et du cancer du sein, la santé communautaire, hygiène hospitalière et de l’intérêt de la vaccination, ont meublé les travaux de cette journée. La wilaya compte quelque 18.000 travailleurs dans le secteur public et privé, qui prennent en charge les malades de toute une région.

S’agissant du secteur privé, ce dernier, doit être encouragé et accompagné mais aussi contrôlé, a tenu à mettre en exergue, le directeur de wilaya, le docteur Mohamed Nacer Dameche.

protection routière campagne de sensibilisation

au profit des écoliers



Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale organise depuis le 4 avril courant une campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière au profit des élèves du cycle primaire, a-t-on appris auprès de la responsable de la cellule de communication de ce corps constitué. Cette louable initiative s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le commandement de la Gendarmerie nationale et qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, 16 avril, coïncidant avec les festivités commémoratives de la journée nationale du Savoir. Une cérémonie de remise du permis de piétons pour chaque élève participant en présence de leur parents, les chefs d’établissements scolaires ainsi que les différents partenaires est prévue, a précisé la même source.

Ce sont les élèves de cinquième année de l’école primaire Refes-Zahouane, jouxtant la plage éponyme au chef lieu de la ville qui ont eu le privilège de profiter de cette campagne en premier lieu. Plusieurs autres écoles primaires à l’échelle de la wilaya ont été ciblées par cette campagne.

Des séances de sensibilisation, d’une durée de 45 minutes chacune, ont été consacrées à ce sujet et sont dispensées par des cadres de la Gendarmerie nationale ainsi que des instituteurs choisis du secteur de l’éducation. La formation sera clôturée par l’organisation d’un examen d’évaluation des compétences acquises. Le choix des élèves du cycle primaire n’est pas fortuit car il cible la couche principalement exposée aux dangers de la circulation routière. Organisée par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale, en collaboration avec la direction de l’éducation, cette opération vise à enseigner la sécurité routière à travers les routes et la diversification de différents mécanismes pour lutter contre les accidents de la circulation.

Centre régional d’éducation physique de Seraidi

L’opération de réhabilitation touche à sa fin

Les travaux de réhabilitation du Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) de Seraidi tirent à leur fin, a-t-on constaté. Ce complexe a connu un retard considérable dans sa réhabilitation et a nécessité plusieurs fois des opérations de réévaluation financière. En chiffres, une enveloppe financière de l’ordre de 190 milliards de centimes a été dégagée par les pouvoirs publics pour sa rénovation, a révélé le directeur de la jeunesse et des sports (DJS), M Abbazi. Pour ce qui est de la salle omnisports (OMS) de 500 places, celle -ci a coûté 17 milliards de centimes, a fait savoir le DJS estimant que les dépenses réservées pour l’équipement du CREPS avoisinent les 15 milliards de centimes. Par ailleurs, la défection du gazon naturel du deuxième stade de football du complexe a poussé les pouvoirs publics à opter pour un partenariat algéro-espagnol pour les travaux de revêtement. Le wali, Mohamed Salamani, a ordonné aux responsables concernés, notamment le DJS et le P/APC de privilégier la qualité et le produit local pour son équipement. L’achèvement de cette opération d’envergure fera d’Annaba un pole d’attraction sportive.