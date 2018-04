Réformes économiques : Ambitieux programme

Exercice 2014-2018 : Bouteflika, grand artisan du développement et de la paix

Les projets de réformes que l’Algérie a entrepris au cours de ces trois dernières années sont nombreux et portent sur la consolidation de la démocratie par une réforme constitutionnelle en 2016, le passage d'une économie de rente à une économie de marché diversifiée, dans le cadre d’une stratégie dans les secteurs de l’industrie, l’agriculture, les services et le tourisme, et la sauvegarde de la cohésion sociale par la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. La mise en œuvre de ces réformes lui ont permis d’assainir ses finances tout en soutenant la croissance. L'économie algérienne reste solide grâce aux mesures économiques, financières et commerciales engagées par les autorités pour faire face à la crise induite par la chute des prix de l’or noir à partir de l’été 2014. Sans conteste, l’Algérie connait une certaine dynamique grâce aux grandes réformes qu'elle a entreprises dans les domaines économique et social. En plus des investissements consentis dans les infrastructures (grands projets routiers, autoroutiers, portuaires…), le pays a également investi dans tout ce qui est aménagement et transports urbains, efficacité énergétique, eau et assainissement, recyclage des déchets…, auxquels viennent s’ajouter les énergies renouvelables. Autant de chantiers qui se poursuivront dans les années à venir, dans le cadre du Plan d’émergence à l’horizon 2030. L'économie, qui se caractérise par une stabilité macroéconomique, devrait être renforcée à la faveur d’une structure de production diversifiée. Le pays bénéficie aussi de relations de partenariats commerciales et d'investissements intenses, tant au plan régional qu’international, ce qui continue d’avoir un impact très positif auprès des opérateurs économiques en quête des nouvelles opportunités et de partenariats à développer avec les entreprises algériennes. De l’avis même de certains économistes, les perspectives d’une plus forte croissance sont favorables en dépit de la persistance des facteurs à risques. Elles seraient également tributaires de la mise en œuvre continue d’un vaste programme de réformes, l'efficience des dépenses publiques et une amélioration plus poussée du climat des affaires pour assurer une croissance plus forte, durable et plus inclusive.

Se libérer du tout pétrole



Au regard de ses énormes potentialités et de ses nombreuses ressources et opportunités, sans doute, l’Algérie aurait pu rêver d’un baptême de feu plus paisible. Promise à l’émergence, elle se trouve à la croisée des chemins. Ce nouveau statut lui interdit de faire fausse route, surtout avec la croissance les années d’avant la crise. Malgré une baisse de régime — qui n’est certes pas l’apanage de l’Algérie—, de nombreux analystes se montrent optimistes. Pour l’instant, il n’y a pas de données probantes sur le ralentissement de l’économie, si ce n’est le constat que le moteur de la croissance algérienne, le secteur de l’énergie en l’occurrence, a été fortement touché par la morosité de la conjoncture mondiale. Aussi, la forte croissance des années 2000/2014, au fort parfum de pétrole, a pesé sur les variations macroéconomiques qui sont restées plus ou moins stables sur une longue période. À preuve, jusqu’à 2013, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a maintenu la notation globale à A4 pour l’Algérie, prévoyant un léger rebond en 2014, à 3,6 %, «grâce à une augmentation modérée de la production d’hydrocarbures et au programme d’investissements publics couvrant la période 2010-2014 (construction de logements, de routes et d’autres infrastructures). Mais, le risque de l’Algérie devait s’accroître davantage sous l’effet de la baisse des cours du pétrole, à partir de l’été 2014, avec des perspectives économiques et financières de l’Algérie présentant, à l’instar d’autres pays pétroliers, des incertitudes. Quant au climat des affaires est, quant à lui, marqué par des lacunes. Face à la chute continue des cours du brut, l’Algérie était confrontée, non seulement à la fragilisation de ses positions financières internes et externes, mais aussi à la notation des agences spécialisées et les institutions financières multilatérales. Il faut rappeler, en effet, qu’au cours de cette période marquée par la chute des prix du pétrole, Standars & Poors avait pratiquement dégradé les notes souveraines de la majorité des pays pétroliers, alors que d’autres ont été placés sous surveillance avec implication négative.

À partir de 2016, le gouvernement a envisagé un changement de sa politique budgétaire, l’orientation de son économie et la réforme des dispositifs juridiques qui la régissent, dont l’adoption d’un nouveau code pour l’investissement, un nouveau règlement de la politique monétaire. Dans ce contexte économique national et international difficile, l’Algérie disposait encore de nombreux atouts —notamment financiers— avec des réserves de change dépassant les 100 milliards de dollars, une politique prudente du gouvernement en matière financière depuis 2009 et, surtout un secteur bancaire reposant essentiellement sur les recettes pétrolières, et sur lesquelles se développent à la fois le crédit intérieur (lié à la consommation locale) et le secteur privé. Ce dernier génère désormais plus de 65% du PIB, une manne que les

Algériens espèrent bien conserver. Aussi, pour amortir la chute des recettes pétrolières, le gouvernement s’est orienté vers une diversification de l’économie, aujourd’hui encore balbutiante, mais perçue comme une réponse structurelle à la crise. Mais la vraie solution que le gouvernement tente d’apporter s’appuie surtout sur l’accélération d’un ambitieux programme de réformes concernant d’abord l’investissement. Ainsi, la pression budgétaire induite par le fléchissement des recettes pétrolières a contraint l’Algérie à diversifier rapidement son économie pour maintenir la croissance et les avancées sociales, auxquelles le Président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika accorde le plus grand intérêt. À partir de là, il était tout indiqué de mettre en place des réformes en vue d’assouplir le cadre réglementaire afin de développer le secteur privé et moderniser le système financier algérien, d’encourager la création de partenariats public-privé pour lancer de nouveaux projets d’infrastructures et d’ouvrir les marchés pour une croissance inclusive ; un partenariat public/privé pour renforcer le développement des entreprises et pour stimuler la croissance et la création d’emplois.



Investissement et diversification



Pour le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, il n’est pas question de donner l’impression de reculer et de désespérer. Pour apaiser les tensions et annihiler les craintes nées de cette situation, tout en écartant le retour à l’endettement extérieur, il a tenu à souligner, à l’occasion de la fête du 01 mai 2017, que «face à la crise financière, l’État est déterminé à accompagner la promotion de l’investissement national en partenariat par son soutien multiforme et par l’amélioration de l’environnement économique. Et le défi exige du patronat local de se mobiliser, aujourd’hui plus que jamais, pour accroître l’investissement dans tous les secteurs et le déployer ainsi, à travers tout le territoire national par l’amélioration de la productivité et la compétitivité économique de sorte que les entreprises algériennes résistent localement à la concurrence extérieure et que la production parte à la conquête de marchés extérieurs ». Il s’agit donc d’axer sur la promotion de l’économie nationale, notamment auprès des hommes d’affaires et s’engager à tout mettre en œuvre pour relancer les activités et forcer la cadence. Le Président de la République fait savoir clairement qu’il s’agit surtout de défendre les intérêts d’un pays sûr, en montrant lui-même l’importance qu’il accorde à l’économie en substance et sur le fond. D’ailleurs, c’est à juste titre qu’il est resté sur cette ligne. Il a pris le contre-pied de tous ses opposants en se tournant vers l’économie inscrite dans un cadre stratégique, comme priorité. Ainsi, à ceux qui se sont aventurés à lui crier que la crise économique était née en Algérie, sans hésiter, il le reconnait mais dit clairement aussi qu’il incombe aux Algériens d’en décider, insistant que notre intérêt est de nous libérer du «tout pétrole».



Chiffres et faits



Dans ce sens, les derniers chiffres rendus publics par le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia, lors de sa dernière sortie médiatique, laissent croire qu’une sortie de crise honorable est possible. Le montant total des investissements réalisés en 2017, financés par le budget public ou par des crédits bancaires, s'élève à plus de 3.300 milliards DA, soit l'équivalent de 30 milliards de dollars. À ce montant s'ajoutent tous les investissements autofinancés dans divers secteurs, en plus du dégel de 1.500 projets pour un montant global de plus de 260 milliards DA, grâce au recours aux emprunts du Trésor auprès de la Banque d'Algérie. Ainsi, le recours à l’endettement intérieur (financement non conventionnel) a permis, selon le Premier ministre, de réduire le taux d’inflation, contrairement aux prévisions de certains experts. «Beaucoup a été dit par les experts, qui avaient estimé que l’endettement intérieur allait entrainer de l’inflation, mais Dieu merci, et je peux vous le démontrer sur la base de statistiques dont vous aviez déjà pris connaissance avant aujourd’hui. Si l’inflation qui était de 6% en octobre 2017, de 5,6 % en décembre 2017 et de 5,2% en janvier 2018, elle est passée à 4,9% en février 2018. Rappelant que le sujet du recours au financement non conventionnel avait suscité un grand débat au cours de l’année 2017, le Premier ministre a dit : «Je peux vous dire que cette dette avait atteint les 2.200 milliards DA, dont 570 milliards DA pour le budget et le restant pour relancer le réseau bancaire et le financement de la construction des logements AADL, ainsi que l’assainissement des dettes de l’Etat à l’égard de Sonelgaz et Sonatrach».

Selon lui, cette mesure, combien critiquée par certains, a permis à l’Algérie de survivre à une crise des hydrocarbures «mortelle» et plus difficile que celle de 1986. S’agissant des exportations hors hydrocarbures, elles ont fait un bond d’un peu plus d’un milliard de dollars, à la faveur des réformes introduites par la Banque d'Algérie, en vue de faciliter les opérations d'exportations hors hydrocarbures de 1,8 milliard de dollars, dont la création à terme d'un marché de devises.

Vient ensuite l’impact positif des mesures engagées pour la promotion de la production nationale et la réduction des importations. Globalement, cette batterie de mesures a permis progressivement de rééquilibrer la balance commerciale d’un pays qui importait, rappelons-le, pour 11 milliards des produits de consommation alimentaire. Enfin, au cours de ces quatre dernières années, l’Algérie s’est intéressée, comme jamais auparavant, à des infrastructures moins classiques. Celles-ci concernent les nouvelles technologies de l’information et de la communication TIC, avec notamment le développement progressif des outils informatiques dans tous les secteurs.

À cela viennent s’ajouter aussi les énergies renouvelables, avec des investissements dans ce secteur énergétique. En réalité, outre le fléchissement des recettes pétrolières, ce que redoutent le plus les Algériens, c’est une stagnation générale de l’économie.

Mais là encore, rien de probant, surtout que le pays recèle d’importantes potentialités à même de lui permettre une reprise de la croissance.



Perspectives favorables



Le Premier ministre a indiqué que «l’année 2018 sera sans aucun doute meilleure que l’année précédente pour plusieurs raisons, dont l’augmentation par l'Etat du volume des budgets, ainsi que la dynamique que connaissent l’économie et l’investissement depuis le deuxième semestre de 2017 et les premiers mois de l’année en cours». Parmi ces raisons, qui augurent d’une année 2018 «meilleure», il a cité également un bon exercice agricole. À cela vient s’ajouter une amélioration graduelle avec l'application du programme des réformes économiques. Cela dit, les risques pour la stabilité macroéconomique dénotent une tendance à la hausse.

La croissance économique est portée par une reprise des cours du pétrole, une bonne saison agricole, une hausse des investissements et une reprise naissante des exportations. Il convient de noter que les risques pour la stabilité macroéconomique sont liés surtout à l'inflation et les réserves de change qui ont reculé. Un renforcement de la mise en œuvre des réformes et des politiques économiques va réduire les risques pour le budget et ralentir l'inflation, estiment des économistes, lesquels soutiennent qu’il est essentiel de s'attaquer aux déséquilibres économiques pour pérenniser la reprise et jeter les bases d'une croissance économique durable à l'avenir. Tout comme il s’agit de réduire l'inflation pour protéger les couches vulnérables, maintenir le pouvoir d'achat de la population et stabiliser les perspectives macroéconomiques.

À vrai dire, ce sont là des signes qui pourraient séduire des investisseurs intéressés par le marché algérien qui recèle de belles opportunités et laisse entrevoir des jours meilleurs pour l’économie du pays.

Farid Bouyahia