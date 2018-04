21e édition du Salon Batimatec : Des solutions novatrices au rendez-vous

La 21e édition de l’International du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, BATIMATEC, se tiendra du 22 au 26 avril 2018 au Palais des Expositions de la SAFEX aux Pins maritimes, Alger.

Toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics y sont représentées. Lancé depuis plus de deux décennies, la Salon a vu sa consécration se renforcer au fil des années, et s’érige en un évènement le plus attendu par les professionnels nationaux et étrangers. Batimatec privilégie entre autres, des thématiques aussi importantes que l’innovation, l’éco-construction, la sécurité industrielle, la formation aux métiers du bâtiment, l’industrie des ciments, la promotion des produits locaux, la production de qualité et la satisfaction du marché national, la création de nouvelles filières ou de nouveaux produits et procédés ou le partenariat. En vue de cette édition, le Groupe de sociétés Hasnaoui, présentera les premiers modèles d’équipements de télésurveillance montés en Algérie.

«Dans le but de mettre en avant une offre globale qui se traduit par divers services tels que : la promotion immobilière, la réalisation BTPH, mais aussi plusieurs matériaux : agrégats, béton prêt à l’emploi, adjuvants pour ciments et bétons, mortiers secs prêts à l’emploi, menuiserie bois et aluminium, extrusion d’aluminium, transformation du fer et l’exploration et la transformation du marbre et granit.

Le renforcement de la capacité de production nationale des matériaux de construction et l’efficience énergétique vont être au cœur de notre participation à cette 21éme édition », écrit le Groupe dans un communiqué. Le BATIMATEC sera également l’occasion pour le groupe, de promouvoir ses «solutions novatrices en matière d’enveloppe du bâtiment, notamment le système d’isolation thermique par l’extérieur et notre menuiserie en aluminium avec rupture de pont thermique».

Pour rappel, Batimatec Expo a occupé, pour son édition de 2017, une surface globale de plus de 44 000 m² s’étendant sur l’ensemble des pavillons et l’espace extérieur du palais des expositions. Elle enregistrait une participation record de plus de 1200 exposants dont plus de 600 nationaux et 571 étrangers venus de 23 pays : la chine (141), la Turquie (134), l’Italie (64) , la France (51) , l’Espagne (50) , le Portugal (27) , la Tunisie (27) étaient les principaux pays les plus représentés en termes de nombre d’exposants .

F.I.