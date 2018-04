Violence : Début d’une Campagne de lutte contre ce fléau

La campagne nationale de lutte contre la violence dans les stades, initiée par les scouts musulmans algériens (SMA) et la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a été lancée à Constantine, depuis le complexe Chahid Hamlaoui. Vingt-cinq groupes de scouts ont effectué un tour d’honneur au stade chahid Hamlaoui, sous les applaudissements des milliers de supporters du CS Constantine et USM Alger dont les deux équipes s’affrontent pour le compte de la 26e journée du championnat de football, Ligue-1. Des dépliants en faveur du fair-play ont été distribués aux supporters les encourageant à adopter un esprit sportif. Selon le conservateur de wilaya des Scouts, Ilyes Chergha, cette initiative oeuvre à promouvoir le fair play et appelle les supporters à faire preuve de «sportivité et à rejeter toutes sortes de violences dans les stades». Il a ajouté que la réussite du championnat ou toute autre épreuve sportive y va «du comportement que doit véhiculer les supporters aussi bien à l’intérieur qu’en dehors des stades». De son côté, le chargé de communication auprès de la sûreté de wilaya, Bilel Benkhelifa a indiqué à l’APS que cette campagne de lutte contre la violence dans les stades est inscrite dans une démarche de prévention pour sensibiliser le grand public aux comportements violents dans les stades et se veut «une action supplémentaire» à d’autres démarches initiées par les services de la police encourageant le fair play. Pour rappel, huit personnes impliquées dans des actes de violence ayant émaillé le match opposant vendredi dernier le JS Kabylie au MC Alger pour le compte de la demi-finale de la Coupe d’Algérie de football, tenue au stade Chahid Hamlaoui de Constantine ont été placées sous mandat de dépôt. Une commission d'enquête a été installée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en vue d'examiner les causes du retour du phénomène de la violence dans les stades, de définir les responsabilités et de prendre les mesures et les décisions pour y mettre un terme, rappelle-t-on.